Machado entrega cheques de R$ 10 mil às congadas

Prefeitura entrega cheques de R$ 10 mil às congadas e firma maior repasse da história do município

Foto: Prefeitura de Machado

A Administração Municipal de Machado reafirmou na última sexta-feira (18) seu compromisso com a valorização da cultura e da tradição local ao entregar cheques no valor de R$ 10 mil a cada um dos 19 grupos de congada do município.

O investimento histórico foi formalizado durante um evento da Associação dos Congadeiros de Machado, na sede da entidade, e contou com a presença do prefeito Maycon Willian, do secretário municipal de Cultura e Turismo, João Alexandre Moura, e do presidente da Associação, Cláudio Carvalho.

Os representantes dos ternos assinaram um termo de compromisso, no qual se comprometem a utilizar os recursos para despesas como aquisição e manutenção de instrumentos, confecção de vestimentas, alimentação, transporte, locação de espaços para arranchamentos e materiais para as apresentações durante a 109ª Festa de São Benedito, que acontecerá entre os dias 15 e 26 de agosto.

O valor atual do repasse foi estabelecido em 2024, representando um aumento significativo em relação aos anos anteriores e sendo o maior investimento já registrado nos mais de 100 anos de história das congadas de Machado. A iniciativa reforça o empenho da gestão em fortalecer as manifestações culturais e garantir estrutura e dignidade para que a Festa de São Benedito, reconhecida como patrimônio cultural imaterial, continue crescendo e encantando as futuras gerações.

“Valorizar as congadas é respeitar nossa história, nossas raízes e nossa gente. É cultura viva que precisa de apoio concreto, e estamos aqui para isso: pra fazer muito mais por quem mantém nossa identidade acesa”, afirmou o prefeito Maycon Willian.

Fonte: Prefeitura de Machado