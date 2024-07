Machado divulga a programação da 108ª Festa de São Benedito

Os festejos de 12 dias acontece em 2024 entre os dias 16 e 27 de agosto.

Tradição, fé, dezenas de ternos de congadas, gastronomia e uma celebração de encontros. A centenária Festa de São Benedito de Machado (MG) chega a sua 108ª edição e muda a atmosfera da cidade que dobra a sua população no período diante da quantidade de visitantes, turistas e machadenses ausentes.

Registrada como patrimônio cultural do município sob a coordenação da Prefeitura de Machado, Secretaria de Cultura e Turismo, Associação dos Congadeiros e Paróquia Sagrada Família e Santo Antônio, os festejos de 12 dias acontece em 2024 entre os dias 16 e 27 de agosto.

A programação religiosa conta com a tradicional novena entre os dias 16 e 24 de agosto com Terço Mariano às 18h e Santa Missa na Igreja de São Benedito às 18h30 com padres convidados. No dia 25 às 17h a Santa Missa na Igreja Matriz seguida de procissão até a capela de São Benedito com as imagens de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito. Além da missa às 10h no dia 27 fechando a programação religiosa.

A extensa programação cultural é recheada de celebrações com a Alvorada no dia 16 às 5h da manhã anunciando a grande festa. No sábado (17) às 14h acontece a Roda de Congo e às 20h a abertura da Tenda do Congo. O Mastro com a bandeira de São Benedito acontece no domingo (18) às 16h. No dia 21 acontece o concurso de desenho e poesia. No sábado (24) pela manhã ocorre à procissão das congadas mirins, às 16h30 a apresentação da embaixada e às 20h o tradicional Boi das Oliveiras e a Mulinha. No domingo (25) apresentação das congadas a partir das 10h e retirada dos caiapós às 15h na Mata do Ginásio. O Reinado acontece na segunda (26) às 16h e na terça (27) celebrasse o dia do congo e a descida do Mastro com a bandeira de São Benedito às 18h, culminando com o findar das festividades.

Além da tradicional programação religiosa e cultural com as congadas, acontece em horários alternativos e sempre respeitando as manifestações tradicionais atividades no palco 4×4 na Avenida Santa Cruz que recebe no sábado (24) das 12h às 18h a 10ª edição do Samba do Encontro e das 23h até a 1h30 o DJ Keko. No domingo (25) das 14h às 17h30 o Baile Vespertino com o DJ Lú e das 21h às 0h show com o grupo “Só de Bobeira”. Na segunda (26) após o Reinado e todas as apresentações das congadas acontece o projeto “Samba na Cozinha” às 23h em homenagem a São Benedito, o santo cozinheiro, o projeto convida este ano o artista e rapper machadense Imperador da Vila para abrir a apresentação do grupo Samba na Cozinha.

Segundo o secretário de cultura e turismo de Machado, João Alexandre Moura, todos os hotéis já estão com reservas lotadas e inúmeras casas na cidade e em sítios da zona rural já foram alugadas para as festividades. A estimativa de público é de 10 mil pessoas diariamente que passarão durante os 12 dias de festa. Além da praça de alimentação na Praça de São Benedito e Rua João Batista de La Salle, mais de 250 barraqueiros montam uma feira de comércio ao ar livre na Rua Airton Rodrigues Leite com uma grande variedade de produtos.

“Toda estrutura para os festejos já estão contratados. Seguranças, brigadistas, dezenas de banheiros químicos, geradores de energia, eletricistas, tendas, central de monitoramento com câmeras, ambulância com base médica, alinhamento com a Polícia Militar, Conselheiro Tutelar, Vigilância Sanitária e Fiscalização de Postura”, informa João Alexandre.

A expectativa econômica da 108ª Festa de São Benedito é de um impacto de mais de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) na economia local entre comércio, serviços, turismo, alimentação, prestadores de serviços, taxas, aluguéis e tudo que envolve o período das festividades que coincide com o fim da safra cafeeira, principal setor do município de Machado.

