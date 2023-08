Linha Férrea-peça decorativa Museu do Ferroviário de Três Corações

Na última semana, foi doado um ferrorama, com diferentes locomotivas e vagões, que também vai compor os itens de visitação.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações segue com a campanha para arrecadar doações de materiais que vão integrar o acervo do Museu do Ferroviário. Se você tem alguma relíquia, documento, lembrança ou item que remeta aos tempos da ferrovia em nossa cidade, procure a Casa da Cultura Godofredo Rangel e contribua com o resgate histórico e cultural deste que foi um grande marco no desenvolvimento de Três Corações e região. Qualquer dúvida, entre em contato pelo whatsapp (35) 98861 2859. A Casa da Cultura Godofredo Rangel funciona à Praça Pelé, 45, no centro.

Na última semana, foi doado um ferrorama, com diferentes locomotivas e vagões, que também vai compor os itens de visitação. A peça foi denominada ‘Linha Férrea – Encontros e Despedidas’, em alusão à canção de Milton Nascimento, e até a inauguração do Museu do Ferroviário, ficará exposta na própria Casa da Cultura Godofredo Rangel.

A Prefeitura de Três Corações agradece a todos que têm colaborado e reforça o convite para que filhos, netos e demais familiares de ferroviários, colecionadores ou admiradores da Rede Ferroviária de Três Corações participem e se envolvam nesta campanha. Quem possui algum item histórico, decorativo ou fotos, pode ajudar a engrandecer nosso acervo que está sendo preparado com muito carinho para que, em breve, possa receber a visitação do público.

Fonte: Prefeitura de Três Corações