Licitação para concessão das Thermas em Poços de Caldas é marcada para julho

Edital prevê investimentos superiores a R$ 7 milhões, sendo R$ 6,2 milhões aportados pela Codemge, para obras de restauração e conservação das Thermas e da Fonte Pedro Botelho.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) lançou, na quinta-feira (8), o edital de concessão das Thermas Antônio Carlos, um dos principais patrimônios históricos e turísticos de Poços de Caldas. A licitação está marcada para o dia 14 de julho de 2025, às 14h, na Sala Minas Gerais, no Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, em Belo Horizonte. As propostas comerciais e os documentos de representação deverão ser entregues no local no dia 9 de julho, entre 9h e 12h.

O objetivo da concessão é atrair um parceiro do setor privado com capacidade técnica para qualificar a gestão do espaço, promovendo sua integração com outros atrativos turísticos da cidade e ampliando a qualidade dos serviços oferecidos. O edital prevê investimentos superiores a R$ 7 milhões, sendo R$ 6,2 milhões aportados pela Codemge, para obras de restauração e conservação das Thermas e da Fonte Pedro Botelho.

O processo foi estruturado com base em sugestões recebidas durante a consulta pública realizada entre 10 de dezembro de 2024 e 7 de fevereiro de 2025. O futuro concessionário deverá submeter os projetos de arquitetura e engenharia ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha) e ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas (Condephact-PC), garantindo a preservação do valor histórico dos imóveis.

Segundo a gerente de Infraestrutura Econômica da Codemge, Marcela Dantés, a iniciativa busca uma gestão eficiente, sustentável e alinhada aos interesses da população. “Procuramos um parceiro que, além de administrar as Thermas com mais eficiência e agilidade, possa realizar ações de promoção da sustentabilidade, da inclusão social e da integração do espaço com a cidade”, destacou. O edital contempla diretrizes como a contratação de mão de obra local, parcerias com a comunidade e valorização da cultura poços-caldense.

O edital e mais informações sobre o processo estão disponíveis no site da Codemge: http://www.codemge.com.br/licitacoes/

Patrimônio termal e histórico

As Thermas Antônio Carlos foram inauguradas em 1931 e representam um marco no turismo de bem-estar no Brasil, sendo o primeiro estabelecimento termal do país a oferecer diversos tratamentos a partir das águas sulfurosas de Poços de Caldas, conhecidas desde o século XVIII por suas propriedades terapêuticas.

Após quase três décadas de gestão municipal, o complexo passou a ser administrado pela Codemge em 15 de janeiro de 2018, quando foi reposicionado como um spa termal. Localizado no centro da cidade, o espaço oferece atualmente mais de 50 serviços voltados à saúde, beleza e bem-estar, como banhos termais, massagens, shiatsu, tratamentos faciais, hidroginástica, acupuntura e pilates.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas