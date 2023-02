Levantamento Rápido de Índices para ‘Aedes aegypti’ (LIRAa) vistoria mais de 2 mil imóveis em Itajubá

Objetivo do LIRAa é identificar as áreas da cidade com maior proporção/ocorrência de focos do mosquito Aedes aegypti e, assim, intensificar as ações de combate nestes locais.

Foto: CSul.

O último “Levantamento Rápido de Índices para ‘Aedes aegypti’ – LIRAa”, realizado pela equipe do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, vistoriou mais de 2 mil imóveis – incluindo terrenos baldios, comércios e construções – em 57 bairros de Itajubá.

Com as últimas vistorias, constatou-se um Índice de Infestação Predial (IIP) de 5,9%, o que significa que Itajubá está com alto risco para a epidemia de doenças causadas pelo mosquito.

“Vale lembrar que o índice satisfatório preconizado pelo Ministério da Saúde é de até 0,9%. A população deve continuar vigilante e fazer a sua parte a fim de evitar a transmissão da dengue, zika e chikungunya”, alerta o Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Dr. Nilo Baracho.

O objetivo do LIRAa é identificar as áreas da cidade com maior proporção/ocorrência de focos do mosquito Aedes aegypti e, assim, intensificar as ações de combate nestes locais. O Levantamento ocorre a cada 3 meses.

Além do LIRAa, a Prefeitura de Itajubá realiza diversas outras ações para combater o Aedes aegypti: orientação da população nos bairros, aquisição de novos equipamentos para aplicação de fumacê, mutirões de limpeza onde são recolhidas diversas toneladas de materiais inservíveis, além da campanha educativa “Itajubá contra a dengue”.

Fonte: Prefeitura de Itajubá.