Lei Paulo Gustavo em Pouso Alegre seleciona 95 projetos

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Superintendência de Cultura, concluiu a fase de análise de mérito cultural dos 196 projetos inscritos nos editais municipais da Lei Paulo Gustavo.

O processo, que contou com uma Comissão de Seleção formada por técnicos da pasta, resultou em 95 propostas selecionadas em três resultados, publicados na seção Editais no site da Prefeitura. Agora, inicia-se a fase de Habilitação, momento em que os proponentes devem enviar documentos previstos nos editais para a comprovação dos pré-requisitos exigidos. A previsão é de execução total dos R$ 1.360.527,63 repassados pelo Governo Federal e ainda dos rendimentos gerados na conta do município.

Só na área do audiovisual, linguagem artística com maior volume de inscritos, foi possível aprovar 34 produções de obras, incluindo filmes curta-metragem, web-séries, videoclipes, videoartes e games, além de projetos de desenvolvimento de roteiros e produções futuras, como longa-metragens. Outros três projetos aprovados têm o objetivo de apoiar salas de cinema e ações de cinemas de rua e cinemas itinerantes em bairros periféricos.

Nas demais áreas, que incluiu todos os outros fazeres culturais e artísticos, foi possível selecionar 53 projetos que irão resultar na concessão de bolsas culturais para a criação, formação, pesquisa, residência artística e preservação da memória e da cultura de Pouso Alegre.

Outros dois projetos selecionados, ainda visam a manutenção e desenvolvimento de espaços culturais afetados financeiramente pelas restrições da pandemia.

Com editais simplificados e critérios de avaliação que olharam também para o perfil dos proponentes e das equipes envolvidas, o processo já é avaliado como um modelo para os próximos. “Conseguimos uma seleção que, mesmo ainda distante do atendimento pleno da demanda, nos deixa mais próximos de um resultado inclusivo, com maior diversidade e melhor distribuição dos recursos. Isso só foi possível com a participação ampla de toda a sociedade e a escuta de agentes culturais em movimentos recentes, como o plantão de dúvidas do Instituto EmpoderaMinas durante o edital, e eventos anteriores, como as consultas públicas e a conferência municipal de cultura realizadas pela Comissão Organizadora Executiva, que direcionaram a gestão pública para ações assertivas em busca de garantir a Cultura como um direito de todos”, ponderou o gerente de projetos culturais da Superintendência, Renan Moreira.

Esta é a maior participação em editais municipais da história de Pouso Alegre, superando a Lei Aldir Blanc, que recebeu 193 inscrições nos editais lançados entre 2020 e 2021.

Mais informações junto ao Departamento de Projetos Culturais, que agora estende o atendimento também ao WhatsApp, como o mesmo número de contato: (35) 3449-4123.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre