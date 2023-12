Lei Paulo Gustavo beneficia 90 projetos culturais de Lavras

O valor total liberado para o setor da cultura em Lavras é de cerca de R$900 mil.

Foto: Prefeitura de Lavras

Nesta segunda-feira, dia 11, a Prefeitura de Lavras, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, realizou uma reunião na Casa da Cultura para a assinatura dos termos de execução cultural da Lei Paulo Gustavo. Ao todo, 90 projetos foram aprovados no edital, que contemplou 12 áreas da cultura, incluindo audiovisual, artes visuais, dança, música, teatro, literatura, patrimônio cultural, cultura popular, circo, cultura negra e cultura LGBTQIA+.

Os artistas contemplados foram convidados a ler os termos de acordo com todas as condições que eles propuseram em seus projetos. “Todas as áreas foram beneficiadas. Foram 12 áreas das demais áreas da cultura, que a gente chamou de setores da cultura e representação”, explicou a Assessora de Cultura, Lucinda Nunes.

A partir de agora, os artistas contemplados terão um prazo de 8 meses a um ano e meio para a execução de seus projetos. O valor total liberado para o setor da cultura em Lavras é de cerca de R$900 mil.

A Lei Paulo Gustavo, sancionada em dezembro de 2021, é uma homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu em decorrência da COVID-19. A lei prevê o repasse de R$ 3 bilhões para a cultura, sendo R$ 2,5 bilhões para estados e municípios e R$ 500 milhões para o setor privado.

A Lei Paulo Gustavo é uma importante iniciativa para o setor cultural, que foi duramente afetado pela pandemia da COVID-19. O repasse de recursos para estados, municípios e o setor privado vai ajudar a impulsionar a cultura brasileira e promover a recuperação do setor.

Fonte: Prefeitura de Lavras