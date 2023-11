Lavras se destaca no Prêmio Cidades Excelentes, na categoria Sustentabilidade

Lavras conquistou o importante terceiro lugar no estado, no quesito sustentabilidade, nos municípios acima de 100 mil habitantes.

Foto: Prefeitura de Lavras

Lavras foi destaque no Prêmio Band Cidades Excelentes 2023. A premiação foi realizada na noite desta quinta-feira, 9/11, em Belo Horizonte. Lavras conquistou o importante terceiro lugar no estado, no quesito sustentabilidade, nos municípios acima de 100 mil habitantes. O vice-prefeito, Rodolfo Crepaldi, representou o município na premiação.

Esse resultado reflete o compromisso do Governo Municipal em adotar práticas ambientalmente responsáveis. Com o objetivo de promover o reconhecimento das cidades que contribuem com o desenvolvimento sustentável e qualidade de vida da população valorizando boas práticas e iniciativas pioneiras de gestão pública municipal, o Prêmio chegou, em 2023, à sua terceira edição.

O Prêmio Band Cidades Excelentes é organizado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o Instituto Aquila, e direcionado a todos os municípios do país.

Fonte: Prefeitura de Lavras