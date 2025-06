Lavras se destaca no cenário econômico mineiro

Município consolida sua presença entre as cidades com maior força econômica do Sul do estado, ao lado de Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha.

Foto: Prefeitura de Lavras

Segundo o levantamento mais recente do IPC Maps, a cidade de Lavras, no Sul do estado, apresentou um crescimento expressivo no potencial de consumo entre os anos de 2024 e 2025. Agora, Lavras ocupa a 25ª posição no ranking estadual e a 253ª no ranking nacional.

O IPC Maps trata-se de um banco de dados secundários, elaborado com base em dados divulgados por instituições oficiais.

O produto contempla o perfil de consumo das populações urbanas e rurais dos 5.570 municípios brasileiros, possibilitando múltiplas análises em função da facilidade de gerenciamento de seus dados através de recursos de geoprocessamento.

Com um potencial estimado em R$ 5,134 bilhões em 2025, o município consolida sua presença entre as cidades com maior força econômica do Sul de Minas Gerais, ao lado de Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha.

Esse avanço reforça a importância de Lavras como um dos polos de desenvolvimento da região e de Minas Gerais!

Fonte: Prefeitura de Lavras