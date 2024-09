Lavras recebeu 1ª etapa do 21º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais

Primeira etapa do Concurso foi realizado na UFLA; A segunda fase será realizada em novembro.

Foto: UFLA

De 9 a 13 de setembro, o setor de Cafeicultura da UFLA ficou movimentado com a primeira etapa do 21º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. Nessa fase, foram recebidas as amostras e realizadas as análises físicas dos grãos. A segunda fase, que terá a análise sensorial da bebida, será realizada em novembro. O Concurso é organizado pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa, realizado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater, em parceria com Universidade Federal de Lavras-UFLA e Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – Faepe.

O concurso recebeu cerca de 1500 amostras de diferentes regiões cafeeiras do Estado. Os cafeicultores concorrem em duas categorias: café natural e cereja descascado.

De acordo com Willem Guilherme de Araújo, coordenador técnico da Emater, este é o maior concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais, aberto a todos os cafeicultores do Estado. “Por meio do concurso ficarão conhecidos os melhores cafés do Estado em 2024”, destacou.

Elisa de Melo Castro, engenheira agrônoma do Setor de Cafeicultura da UFLA, comenta que receber o Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais é uma oportunidade de difundir a pesquisa, o ensino, a extensão e a inovação no âmbito da cafeicultura, tema em que a Universidade é referência. “Nós percebemos uma aumento da qualidade dos cafés de Minas Gerais ao longo do tempo e é muito gratificante fazer parte desta evolução”, comenta.

