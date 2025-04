Lavras recebe simpósio e seminário de Cachaça

Simpósio Brasileiro de Cachaça de Alambique irá reunir potencialidades, desafios, oportunidades de especialização e negócios

Foto: Sebrae Minas

Com o tema “Cachaça e Tecnologia: Rumo à Inovação Sustentável”, serão realizados, em Lavras, no Sul do estado, o II Simpósio Brasileiro de Cachaça de Alambique e o VI Seminário Mineiro de Cachaça de Alambique. O evento será um espaço de debate e troca de conhecimentos sobre os desafios e oportunidades do setor e acontecerá de 3 a 5 de abril, no Centro de Eventos da Universidade Federal de Lavras (Ufla). A programação completa está disponível neste link.

Durante o simpósio, serão realizados debates, palestras, painéis e apresentações de cases de sucesso, reunindo especialistas, produtores e representantes de entidades ligadas à cachaça. O Sebrae Minas marcará presença na mesa redonda “Importância das entidades, órgãos e associativismo no setor produtivo da cachaça”.

A discussão tem como objetivo ressaltar o papel estratégico das instituições na organização e fortalecimento do setor, promovendo boas práticas, inovação e sustentabilidade na produção da cachaça de alambique. O evento também vai proporcionar um ambiente de aprendizado e networking, incentivando a qualificação e profissionalização dos participantes.

Para a analista do Sebrae Minas Glaucya Vale, o simpósio será uma oportunidade para troca de experiências e desenvolvimento de novas parcerias estratégicas. “O evento criará um ambiente favorável para que produtores e agentes do setor ampliem seus conhecimentos, fortaleçam sua rede de contatos e busquem soluções inovadoras para os desafios da cadeia produtiva da cachaça”, destaca.

Apoio aos pequenos negócios

O Sebrae Minas também vai apoiar os pequenos negócios da região com o estande Origem Minas, destinado à valorização da cultura regional sul-mineira. O Origem Minas é um programa que permite o acesso a grandes mercados da agroindústria e aos pequenos empreendimentos rurais. No II Simpósio Brasileiro de Cachaça de Alambique, empreendedores do segmento da gastronomia terão a oportunidade de apresentar e comercializar seus produtos como doces de leite e sorvetes artesanais para um grande público.

Fonte: Sebrae Minas