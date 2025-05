Lavras recebe formação para gestoras dos Centros Municipais de Educação Infantil

Colégio de Aplicação da UFLA e Prefeitura de Lavras promovem formação para gestoras dos Centros Municipais de Educação Infantil



Foto: UFLA

Teve início o curso de formação “Infâncias, Espaços e Relações: a gestão da Educação Infantil em foco”, uma ação realizada por meio da parceria entre o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Lavras (CAp Nedi/UFLA) e a Secretaria Municipal de Educação de Lavras, articulada com o coordenador da Educação Infantil da Prefeitura Municipal, Luan Mendonça Silva.

O curso tem como objetivo promover a formação continuada das gestoras dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), nos eixos infâncias, espaços e relações, com foco no fortalecimento da gestão pedagógica e administrativa, na construção de práticas educativas comprometidas com o desenvolvimento integral das crianças e na qualificação das instituições de Educação Infantil como espaços de escuta, acolhimento e transformação.

O primeiro encontro, realizado em 25 de abril, trouxe como tema “Encontro de lideranças: quem é a gestora da Educação Infantil?”, conduzido pelas professoras Elisangela Brum Cardoso Xavier e Letícia Silva Ferreira. Na ocasião, foram apresentados os eixos estruturantes da proposta – infâncias, espaços e relações – e construído um espaço de acolhimento e diálogo com as participantes.

Ao longo do ano, estão previstos mais seis encontros formativos:

28/5 – “Aspectos histórico-sociológicos da Educação Infantil e o trabalho com a Pedagogia de Projetos: elementos para a práxis”, com Adrivânia Maria Valério Honório e Apolliane Xavier Moreira dos Santos.

25/6 – “A organização dos espaços e dos tempos na Educação Infantil: possibilidades no planejamento e na avaliação”, com Adriana Pryscilla Duarte de Melo, Lídia Gória Viana e Patrícia Cabral Toneli.

29/8 – “O brincar na Educação Infantil”, com Danuza Roberta Pereira Lima e Katia Batista Martins.

24/9 – “As múltiplas linguagens na Educação Infantil: ampliando as possibilidades de expressão”, com Cristiane Roque Pereira Botelho e Olga Maria de Araújo Soares.

30/10 – “A relação família-escola no contexto da Educação Infantil”, com Elisangela Brum Cardoso Xavier e Letícia Silva Ferreira.

19/11 – Mesa redonda de encerramento: “Infâncias, Espaços e Relações: o que (re)construímos juntas?”, conduzida pela equipe docente do CAp Nedi/UFLA.

A iniciativa busca fortalecer a articulação entre universidade e rede pública, reconhecendo as múltiplas vozes que compõem a Educação Infantil e os contextos nos quais ela se realiza.

Fonte: UFLA