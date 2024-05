Lavras recebe evento Geek neste domingo na Casa da Cultura

Além das atrações principais, o evento é uma ótima oportunidade para a troca de ideias em um ambiente acolhedor e descontraído.

Foto: Prefeitura de Lavras

No próximo domingo, dia 19 de maio, a Casa da Cultura se prepara para receber um evento que promete reunir fãs da cultura geek. Promovido pela NerdoLavras em parceria com o Governo Municipal, o encontro que terá entrada gratuita contará com diversas atrações para o público entre 9h e 17h.

A cultura geek, que vem ganhando cada vez mais espaço, reunindo entusiastas de novas tecnologias, games, livros, filmes, quadrinhos e cultura pop em geral. O evento em Lavras será uma oportunidade para os fãs se reunirem, celebrarem seus hobbies e compartilharem suas paixões.

Na programação, destaque para o concurso de cosplay, onde os participantes poderão se fantasiar de seus personagens favoritos. Haverá também uma mesa de RPG, e uma exposição com diversos itens relacionados à cultura geek.

Além das atrações principais, o evento é uma ótima oportunidade para a troca de ideias em um ambiente acolhedor e descontraído. A Casa da Cultura, fica na rua Santana, no centro de Lavras.

Fonte: Prefeitura de Lavras