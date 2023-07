Lavras recebe evento com mais de 16 mil desbravadores

O evento reúne cerca de 16 mil participantes e também está movimentando a economia local do município.

Foto: Prefeitura de Lavras

Nesta semana, Lavras está sediando o VII Campori da União Sudeste Brasileira, promovido pelo Clube dos Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

A cerimônia de abertura foi realizada na noite desta quarta-feira, 19, e contou com a presença de todos os participantes, além de cerca de 3 mil convidados e também autoridades do município.

A “cidade de barracas” erguida no campus I da Fadminas tem uma área de 30 hectares. A estrutura do evento conta com mais de 300 cozinhas, banheiros pavimentados, postos de saúde, centro médico, shopping, supermercado, museu, fazendinha, planetário, exposições de dinossauros, exposição de moedas e notas antigas e até mesmo uma ONG que recolhe meias para fazer cobertores em prol de famílias carentes e o cadastramento de doadores de medula óssea no sábado (22).

Fonte: Prefeitura de Lavras