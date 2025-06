Lavras recebe 4ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres

Delegadas foram eleitas respeitando a proporcionalidade entre sociedade civil e Poder Público

Foto: Prefeitura de Lavras

Nesta segunda-feira, 23, o auditório da Prefeitura Municipal de Lavras, sediou a 4ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, um espaço democrático de escuta, debate e construção coletiva.

Com o tema “Mais democracia, mais igualdade e mais conquistas para todas”, a conferência reafirmou o compromisso com a promoção dos direitos das mulheres no município.

A Comissão Organizadora do evento, foi composta por representantes do Poder Público e da sociedade civil, conforme deliberação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres — a conferência teve como objetivos promover o debate sobre políticas públicas voltadas para as mulheres, avaliar a implementação das ações de gênero no município, propor diretrizes para o fortalecimento dessas políticas.

Durante a plenária final, delegadas foram eleitas respeitando a proporcionalidade entre sociedade civil e Poder Público, conforme critérios estabelecidos no regimento da Conferência Estadual.

Fonte: Prefeitura de Lavras