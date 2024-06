Lavras realiza Curso de Atualização de Agentes de Trânsito

Um total de 20 agentes participaram do curso, e dois concluíram o Curso de Formação de Agente de Trânsito.

Foto: Prefeitura de Lavras

Na manhã desta quarta-feira, 26, ocorreu a cerimônia de entrega dos certificados do Curso de Atualização de Agentes de Trânsito do município de Lavras, realizada no auditório da prefeitura.

O curso abordou diversos temas relevantes, incluindo: atualizações normativas pertinentes a área da fiscalização; ética profissional; cidadania e trânsito; atualizações; técnicas de abordagem; operação; fiscalização e integração com a engenharia de trafego. A capacitação foi financiada pela Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade do município.

Renan Santos Chaves, Coordenador de Trânsito e Mobilidade, destacou a importância da atualização contínua: “Os agentes ficam mais seguros para poder fazer a atuação e com isso a população tem uma melhora no atendimento da Coordenadoria de Trânsito. Além disso, o trânsito vai fluir melhor na cidade”.

“A paz social é construída por agentes de trânsito mais as forças de segurança, e também pelas políticas públicas e sociais que são feitas pelo município para melhorar a vida das pessoas.”, disse a Chefe do Executivo, Jussara Menicucci.

Fonte: Prefeitura de Lavras