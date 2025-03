Lavras inaugura shopping no 2º semestre com investimento de R$ 125 milhões

Este é o quarto shopping situado no Sul de Minas Gerais

Foto: Shopping Cidade da Serra

Lavras fica a 230 km de Belo Horizonte e 370 km de São Paulo. O município é um dos principais polos regionais do estado, referência em Educação e no Agronegócio. São mais de 30 mil estudantes e diversas instituições de ensino e pesquisa, como a UFLA, reconhecidas por sua qualidade e excelência.

O Shopping Cidade da Serra é o mais novo centro comercial de Lavras. Serão diversas opções de lazer e entretenimento, e uma variedade surpreendente de moda e gastronomia.

Reunindo o que há de melhor em um dos lugares mais especiais do município, o empreendimento conta com um conceito moderno de paisagismo, lounges amplos, bem como uma praça de alimentação diversificada, tudo pensado para proporcionar bem estar, conforto e praticidade para seus visitantes e lojistas.

Com um investimento de R$ 125 milhões, em uma área de 18 mil metros quadrados, o novo shopping comporta mais de 130 lojas, entre grandes redes, supermercado, praça de alimentação e salas de cinema.

O empreendimento está localizado no trevo da BR-265 com a Av. 18 de Maio e distante 3km do Centro de Lavras.

De frente a BR-265

Completa Infraestrutura de serviços e comércio

Entretenimento com excelentes lojas, cinema e diversões eletrônicas

Complexo que reunirá hotéis, escolas e clinicas médicas

Integra um bairro planejado com áreas comercias e residenciais

Foto: ACIV

A inauguração do novo shopping está prevista para o final do ano de 2025 e contará com quatro lojas âncoras, cinco semi-âncoras, 80 satélites e serviços, 15 de alimentação, quatro restaurantes, cinema e diversões eletrônicas, além de estacionamento com 750 vagas.

Em setembro de 2024, o Presidente da Associação Comercial de Varginha, André Yuki, realizou uma visita as obras do novo shopping de Lavras. Ele agradeceu pela oportunidade de acompanhar de perto a construção deste grande empreendimento que irá movimentar nossa região!

Redação CSul, com informações do Shopping Cidade da Serra