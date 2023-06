Lavras é uma das cidades que apresentou maior crescimento populacional da região

O IBGE também indicou que Lavras tem uma densidade demográfica de 185,5 habitantes por km² e uma média de 2,68 moradores por residência.

Dados divulgados nesta quarta-feira (28/06) pelo Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram Lavras com 104.761 pessoas. Um aumento de 13,62% na taxa de crescimento populacional em relação ao Censo de 2010, em que a população era de 92.200 pessoas.

O IBGE também indicou que Lavras tem uma densidade demográfica de 185,5 habitantes por km² e uma média de 2,68 moradores por residência.

Desde 1991 até 2022, Lavras foi uma das que mais cresceu entre as cidades da região, com taxa de crescimento de 58,98%. No ranking de população dos municípios, Lavras está na:

– 30ª colocação no estado;

– 140ª colocação na região Sudeste;

– 300ª colocação no Brasil.

Fonte: Prefeitura de Lavras