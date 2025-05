Lavras é destaque na 5ª Conferência de Meio Ambiente em Brasília

Lavras teve voz ativa e resultados expressivos: duas propostas discutidas e aprovadas previamente no município foram referendadas pela conferência estadual e levadas à etapa nacional.

Foto: Prefeitura de Lavras

O município de Lavras está sendo motivo de orgulho para Minas Gerais e para o Brasil. Durante a Quinta Conferência Nacional de Meio Ambiente, realizada em Brasília, quatro representantes lavrenses marcaram presença, compondo 10% da delegação mineira no evento.

As delegadas Aline Pereira (representando a sociedade civil), Graziela Botelho de Lima (servidora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente), Karla Teixeira (representando o setor privado) e Amanda de Sales Pereira (representando a sociedade civil pela OAB) desempenharam um papel fundamental nas discussões nacionais sobre políticas ambientais.

Lavras também teve voz ativa e resultados expressivos: duas propostas discutidas e aprovadas previamente no município foram referendadas pela conferência estadual e levadas à etapa nacional. Esse feito reforça a importância da articulação local e do engajamento comunitário nas decisões que impactam o futuro ambiental do país.

A participação de Lavras na conferência evidencia o compromisso da cidade com a sustentabilidade e o fortalecimento das políticas públicas ambientais, dando exemplo de mobilização democrática e plural entre sociedade civil, poder público e setor privado.

Fonte: Prefeitura de Lavras