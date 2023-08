Minas Gerais ocupa o terceiro lugar no ranking de segurança.

Foto: Prefeitura de Lavras

Lavras é a cidade mais segura de Minas Gerais e a nona do Brasil, segundo um ranking divulgado pela Myside. O levantamento foi feito com base nos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do Ministério da Saúde.

O ranking foi criado com o objetivo de auxiliar brasileiros que estão em busca de regiões mais seguras para viver. O estudo é baseado em dados do Painel de Monitoramento de Mortalidade da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), do Ministério da Saúde, e no Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice de segurança de cada cidade é calculado conforme a quantidade de mortes violentas a cada 100 mil habitantes.

Minas Gerais ocupa o terceiro lugar no ranking de segurança. A taxa média de MG é 14,0, apenas um ponto de diferença do segundo colocado. A capital Belo Horizonte ocupa o 8º lugar na classificação das capitais brasileiras mais seguras.

Para a prefeita Jussara Menicucci, Lavras está no caminho certo. Ela destacou a importância de políticas públicas que trazem benefícios e amparam a população.

Para o anuário de Cidades Mais Seguras do Brasil, foi adotado o padrão de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID-10, elaborado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Esse padrão classifica, de maneira extremamente detalhada, as causas de mortes e doenças em um formato global comum.

Fonte: Prefeitura de Lavras