Lavras: Conversa sobre maus-tratos e bem estar animal

Ação foi realizada pela equipe de Educação Ambiental, parceria entre as Secretaria de Educação e Meio Ambiente.

Foto/Fonte: Prefeitura de Lavras

Hoje foi dia de visita na Escola Municipal Sebastião Vicente Ferreira para falar um pouco sobre maus-tratos e bem estar animal.

Ação foi realizada pela equipe de Educação Ambiental, parceria entre as Secretaria de Educação e Meio Ambiente.

Esse tema é trabalhado no segundo módulo, Educação Humanitária, do Programa Jovens Mineiros Sustentáveis da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com os alunos do 5º ano.