Lançamento do Projeto Todos Por Elas, em Machado

Foto: Prefeitura de Machado

A Prefeitura de Machado, através do Núcleo de Projetos e Parcerias, em comemoração ao mês de aniversário de 17 anos da Lei Maria da Penha, realizou terça-feira o Lançamento do Projeto Todos por Elas.

O evento de lançamento aconteceu ontem (01), no anfiteatro do Colégio Imaculada Conceição, com palestras da Desembargadora Evangelina Duarte e Delegada da Casa da Mulher Mineira Karine Tassara, sobre o enfrentamento à violência doméstica.

Durante a ocasião, foi realizada a assinatura do Protocolo de Intenções, selando importantes parcerias para a proteção e apoio às mulheres machadenses.

O projeto Todos Por Elas garantirá equipes capacitadas para o acolhimento das mulheres vítimas, campanhas de prevenção, inauguração da Casa da Mulher Machadense para acolhimento emergencial e parceria especial com o Projeto Acolhe (uma rede de hotéis para acolher a mulher, quando ela não puder voltar para casa, enquanto a equipe técnica reestrutura seu retorno).

A Juíza de Direito da Comarca de Machado Fernanda Machado de Moura Leite, que participou do evento e destacou: “Eu tinha um sonho de apoiar um projeto nesse sentido e digo que podem contar comigo, pois acredito que será muito importante para o judiciário e para a população. Acredito que Machado estará na vanguarda e, com certeza, seremos um exemplo para Minas Gerais e, por que não, para o Brasil”.

Estiveram presentes o Prefeito Maycon Willian, o Vice-Prefeito Joel Nogueira Mendes, o Secretário Iterino de Promoção e Desenvolvimento Social Ronielli do Carmo Campos, o Secretário de Administração e RH Adriano Viana, o Secretário de Saúde Raphael Caixeta, a Secretária de Educação Márcia de Paula, os Vereadores Cleuber Campos Gonçalves e Dirce Alves, o Presidente da OAB Machado Everton Lima de Oliveira, o Capitão da Polícia Militar de Machado Sandro, o Delegado da Polícia Civil de Machado Juliano Lago e a Juíza de Direito da Comarca de Machado Fernanda Machado de Moura Leite.

Começa, a partir de agora, um novo capítulo do compromisso de Machado com a proteção das mulheres machadenses!

Fonte: Prefeitura de Machado