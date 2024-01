Lançamento do Programa Mais Café em Machado

O apoio que você precisa para crescer – Lançamento de Suporte Técnico para produtores locais!

Foto: Prefeitura de Machado

A administração de Machado convida para o lançamento do PROGRAMA MAIS CAFÉ, iniciativa da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, visando apoiar os pequenos produtores de café da cidade. O evento de lançamento está marcado para o dia 6 de fevereiro, às 18 horas, no anfiteatro da Câmara Municipal de Machado.

MAIS CAFE visa fortalecer a produção de café no município, oferecendo suporte técnico e orientação aos agricultores. A partir de agora, um agrônomo estará disponível para realizar visitas técnicas gratuitas às propriedades rurais, visando melhorar a produtividade, qualidade e rentabilidade.

As visitas destinam-se a produtores com até 2 módulos fiscais, equivalentes a 52 hectares. Para participar, os interessados devem preencher os requisitos mencionados e entrar em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura. O processo de registo envolve o preenchimento de uma ficha cadastral, garantindo assim uma abordagem imparcial com um foco técnico e não comercial.

MAIS CAFÉ representa um investimento significativo da administração municipal na promoção da agricultura familiar e no apoio à produção de café na região. Participe e fortaleça sua produção de café! Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Agricultura.

Fonte: Prefeitura de Machado