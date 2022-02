Lago de Furnas ultrapassa cota 762

Condições climáticas e medidas de contenção auxiliaram para o registro do nível atual de 764,49, do reservatório.

O Sul de Minas tem registrado altos níveis de chuva, devido à condição climática comerciantes e empresários celebram o nível atual de 764,49, do Lago de Furnas. São quase 2,5 mil metros acima da cota 762, que é considerada a mínima para os municípios que são banhados pelo reservatório.

Nos últimos 10 anos, este é o nível mais alto para o mês de fevereiro, o último registro desta média aconteceu em 2012. Considerando qualquer época do ano, o Lago de Furnas não chegava a essa marca desde de agosto de 2016.

Conforme o prefeito de Carmo do Rio Claro, e também, vice-presidente da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago), Filipe Carielo, a cota foi atingida devido às condições climáticas, juntamente, com medidas de contenção impostas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

De acordo Carielo, a medida determinava inicialmente 1 mil metros cúbicos por segundo de vazão máxima. Após segunda determinação, 300 metros cúbicos de vazão máxima. Ainda conforme ele, é importante manter a cota para conservar o otimismo econômico e para a geração de novas vagas de emprego.

Segundo o vice-presidente da Alago, são 34 municípios banhados pelo lago e mais de 50, que dependem direta e indiretamente do reservatório.

