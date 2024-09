Laboratório para Testes de Equipamentos de Telecomunicações da UNIFEI tem avaliação positiva

O LTET/ISEE/UNIFEI foi recentemente avaliado e aprovado pela OCP-TELI e pela ANATEL na área de produtos ópticos e metálicos.

Foto: UNIFEI

O Laboratório para Testes de Equipamentos de Telecomunicações (LTET), do Instituto de Sistemas Elétricos e Energia (ISEE) da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), foi recentemente avaliado e aprovado pela Organização Certificadora de Produtos de Telecomunicações e Informática Ltda (OCP-TELI) e pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) na área de produtos ópticos e metálicos.

Segundo o professor José Carlos Grilo Rodrigues, coordenador do LTET, o laboratório atua há mais de três décadas no setor de telecomunicações com uma trajetória marcada pela inovação e o compromisso com a qualidade dos serviços prestados, e esta avaliação feita confirma o compromisso do laboratório com os mais altos padrões de qualidade e conformidade nesse setor.

O laboratório da UNIFEI passou por um rigoroso processo de avaliação conduzido pela OCP-TELI e pela ANATEL, que incluiu uma análise detalhada de seus processos, equipamentos, procedimentos técnicos e pessoal. A aprovação demonstra que o laboratório atende a todos os requisitos regulatórios e técnicos estabelecidos pela agência e a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, garantindo a confiabilidade dos ensaios realizados.

“A avaliação positiva da OCP-TELI e ANATEL é um marco significativo para nós e reflete o nosso compromisso com a excelência e a conformidade. Estamos orgulhosos de oferecer um ambiente de teste que atende aos mais altos padrões do setor de telecomunicações, o que nos permite fornecer serviços de alta qualidade para nossos clientes”, afirmou o professor José Carlos, coordenador do LTET.

O docente destacou ainda que a avaliação da OCP-TELI e da ANATEL é um passo importante para assegurar que os serviços do LTET estejam em total conformidade com as normas e regulamentações vigentes. O laboratório avaliado é fundamental para a realização de testes para compor o processo de certificação de produtos ópticos de fabricantes nacionais e internacionais.

Segundo o professor José Carlos, o LTET continua a investir em tecnologia e infraestrutura para manter seus altos padrões e atender às crescentes demandas do setor. “A UNIFEI sempre esteve empenhada em promover a inovação e garantir que seus serviços estejam alinhados com as melhores práticas e regulamentações do setor”, concluiu o coordenador do laboratório.

Fonte: UNIFEI