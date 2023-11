Laboratório Municipal de Três Corações realiza ação em prol do Novembro Azul nesta terça-feira

O evento é gratuito e voltado a toda comunidade.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O Novembro Azul é o mês dedicado às ações de conscientização e prevenção ao Câncer de Próstata e à saúde do homem. Durante todo o mês as equipes nas unidades de saúde intensificam as orientações sobre a importância da realização dos exames preventivos pois, quanto antes for identificado e tratado, maiores as chances de cura.

Nesta terça-feira, 07/11, a partir das 7h, haverá mutirão de coleta de sangue para exames de PSA, orientações sobre prevenção com especialistas, serviços de saúde e sorteio de brindes em uma programação toda voltada à saúde do homem. O evento é gratuito e voltado a toda comunidade.

O público-alvo são homens com idade acima de 45 anos ou homens com histórico de câncer de próstata ou com parentes de primeiro grau que tenham ou tiveram câncer de próstata, seguindo as seguintes orientações de preparo:

não ter relações sexuais nas 48 horas anteriores ao exame;

não realizar exercícios que causem impacto em região de períneo, como andar de bicicleta ou motocicleta, equitação (andar a cavalo) nas 48 horas antes da coleta;

não ter usado supositório nos últimos 3 dias;

não ter recebido sondagem uretral ou feito exame de toque retal nos últimos três dias;

não ter feito colonoscopia ou retossigmoidoscopia nos últimos 15 dias;

não é necessário jejum antes da coleta.

As equipes da saúde primária já entrou em contato com os usuários que se enquadram no público-alvo do exame mas, caso você não tenha sido contatado, não se preocupe, basta comparecer no Laboratório Municipal (no prédio da Policlínica) a partir das 7h. Todos devem apresentar documento oficial com foto e o número do Cartão do SUS.

Não perca essa oportunidade de se cuidar e de se prevenir contra a doença que é o tipo de câncer mais frequente em homens no Brasil.

Fonte: Prefeitura de Três Corações