Kids Run reúne 300 crianças e abre a semana da National Cup em Poços de Caldas

Evento contou com participação de meninos e meninas de 2 a 12 anos em ‘provas’ de 50m a 500m (18 largadas). Garotada recebeu medalhas de participação e brindes Wilson e Panini. Neste domingo, dia 30, começam os jogos.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Dada a largada para a semana da National Cup 2024 em de Poços de Caldas. No último sábado, dia 29, a Praça Afonso Junqueira recebeu a Kids Run (corrida infantil), evento que abriu a programação do maior campeonato promovido pelo NBA Basketball School no mundo, reunindo famílias e cerca de 300 crianças de 2 a 12 anos em uma manhã repleta de atividades e diversão. Foram 18 largadas em ‘provas’ de 50m a 500m e todos os participantes receberam medalhas, brindes Wilson e Panini. À tarde, as equipes participaram do Media Day, sessão de fotos oficial do evento. Ao todo, 450 jovens de 30 times sete estados do país (Distrito Federal, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo). Neste domingo, dia 30, a bola sobe para os primeiros jogos nas categorias sub-12 e sub-15 (masculina e feminina), comandados por cerca de 60 técnicos.

– Não poderíamos começar melhor essa semana tão especial. Foi muito bom ver essa garotada, desde os pequenininhos, de 2 anos, até os maiores, correndo, se divertindo, junto com suas famílias… Estamos todos muito animados com a National Cup e a Kids Run trouxe um momento de descontração e celebração bacana, de meninos e meninas de todas as idades – afirmou Arthur Borelli, CEO da Think Sports, agência responsável pela implantação e supervisão do NBA Basketball School no Brasil e no Uruguai.

O evento terá convidados especiais: Helen Luz (ex-WNBA, campeã mundial e medalhista olímpica), Alex Garcia (ex-NBA e ex-capitão da Seleção Brasileira) e Mari Camargo (ex-atleta da Seleção Brasileira) estão confirmados na primeira edição da National Cup. E o Troféu Larry O’Brien, taça entregue aos campeões da temporada da liga, estará em exposição para o público no Parque do Cristo.

Todos os mais de 100 jogos da National Cup (sub-12 masculino, sub-15 feminino, sub-15 Starter masculino e sub-15 All-Star masculino) serão disputados na Associação Atlética Caldense e no Colégio Pelicano, enquanto que desafios, treinos e as atividades extras serão no SESC e no Colégio Sete de Setembro. No dia 7 de julho serão disputados o Torneio de 3 Pontos Wilson, o Desafio de Habilidades Wilson e as finais – transmissão ao vivo no YouTube. Os campeões receberão anéis e bonés de campeão da primeira edição da National Cup, além de 35 premiações individuais como ‘MVP’, ‘Fair Play’, etc.

Durante todo o período do campeonato, uma programação repleta de atividades pela cidade, eventos pensados para oferecer experiências a fãs de todas as idades, famílias e comunidade, como FanZone (Parque Municipal), clínicas sociais e a loja oficial do NBA Basketball School.

Wilson, New Era e Liga de Basquete Feminino (LBF) são apoiadores oficiais da competição.

PRESENÇA FEMININA + INCLUSÃO + LBF

Mais de 70 meninas estão inscritas na National Cup, que terá ainda equipes femininas de dois projetos sociais convidadas (Recanto Verde Sol-SP e Novo Basquete Arceburgo-MG). As meninas ainda terão a oportunidade de participar de uma clínica exclusiva em parceria com a Liga de Basquete Feminino (LBF).

CLÍNICAS SOCIAIS

Na programação da National Cup, a organização vai promover clínicas sociais, com jovens e crianças de escolas do município. Todas serão realizadas no Parque Municipal das 14h às 15h30min e estima-se mais de 350 participantes.

PROGRAMAÇÃO

01.07 a 05.07 – Clínica Sociais (Parque Municipal / 14h às 15h30min)

05.07 – Término do Campeonato + Classificação dos Desafios

06.07 – Clínica Feminina LBF (14h) e clínica sub-12 (15h30min) – Parque Municipal

06.07 – Disputa de Terceiro Lugar (todas as categorias)

06.07 – FanZone (Parque Municipal)

06.07 – Exposição de Memorabília (Parque do Cristo)

07.07 – Exposição de Memorabília (Parque do Cristo)

07.07 – Torneio de 3 Pontos Wilson / Desafio de Habilidades Wilson

07.07 – Desafios Finais / Finais (todas as categorias)

SERVIÇO

National Cup – NBA Basketball School

Datas: 29.06 a 07.07

Categorias: sub12 (M), sub-15 (F), sub-15 (starter M) e sub-15 (All-Star M)

Locais de Competição: Associação Atlética Caldense e Colégio Pelicano

Locais de Treinos e Desafios: Colégio Sete de Setembro e SESC

Local: Poços de Caldas (MG)

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas