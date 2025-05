Junho Verde em Poços de Caldas tem foco em educação e sustentabilidade

Cerimônia marca o início de uma série de ações educativas e mobilizadoras que envolvem estudantes, professores, servidores e toda a comunidade.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Com o tema “Conectando o município para um futuro sustentável”, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em parceria com a Secretaria de Educação, realiza ao longo de todo o mês o Junho Verde – uma programação especial dedicada à preservação ambiental, à conscientização e à formação de uma cultura sustentável no município.

A abertura oficial do Junho Verde acontece no dia 2 de junho, no Centro Administrativo, com a presença de instituições parceiras como a PUC Minas, Instituto Federal do Sul de Minas, UEMG e UNIFAL. A cerimônia marca o início de uma série de ações educativas e mobilizadoras que envolvem estudantes, professores, servidores e toda a comunidade.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Stefano Zincone, o Junho Verde busca integrar diferentes setores da sociedade na construção de um futuro mais consciente.“É um mês de mobilização e sensibilização ambiental. Nosso objetivo é levar conhecimento e provocar reflexões e atitudes práticas que contribuam para a preservação dos nossos recursos naturais e o bem-estar das futuras gerações”, afirma o secretário.

A programação do Junho Verde está organizada por semanas temáticas:

1ª Semana (2 a 6 de junho) – Educação Ambiental

Palestras, oficinas e atividades serão realizadas para estimular a reflexão sobre o meio ambiente e a responsabilidade de cada cidadão.

2ª Semana (9 a 13 de junho) – Horta e Compostagem na Escola

A rede municipal recebe ações de extensão voltadas à implantação de hortas e à prática da compostagem, promovendo o contato direto com o solo e o entendimento sobre o ciclo natural dos alimentos e resíduos.

3ª Semana (16 a 20 de junho) – Blitz Educativas

Durante essa semana, serão realizadas blitz educativas em pontos estratégicos da cidade, com distribuição de materiais informativos e orientações à população sobre práticas sustentáveis no dia a dia.

4ª Semana (23 a 30 de junho) – Ações Ambientais

Encerrando o mês, a última semana será marcada por mobilizações ambientais, com destaque para o grande evento de encerramento no dia 29 de junho, no Parque Municipal Antônio Molinari. A programação contará com caminhada ecológica, atividades educativas, causa animal, apresentações culturais, doação de mudas e muitas outras ações durante todo o dia, reunindo comunidade, instituições e voluntários em prol do meio ambiente.

Com foco na educação e na participação ativa da população, o Junho Verde reafirma o compromisso de Poços de Caldas com a sustentabilidade e a formação de uma consciência coletiva voltada à preservação da vida em todas as suas formas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas