“Joy Of Moving” reconhece professores por suas práticas educativas em Poços de Caldas

Solenidade foi realizada na última sexta-feira, na Secretaria de Educação.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Conhecer as experiências práticas dos professores ao utilizarem a metodologia Joy of Moving, compartilhar essas experiências por meio de relatos para que sirvam de inspiração para outros educadores ao redor do mundo e reconhecer as melhores práticas. Esses foram os objetivos do Concurso Joy of Moving, dedicado exclusivamente aos professores de Poços de Caldas. A solenidade foi realizada na tarde da última sexta-feira (3), no auditório da Secretaria Municipal de Educação.

Na primeira colocação, ficou a educadora Patrícia Fernanda Dias Granato, da unidade do Programa Municipal da Juventude (PMJ) Santa Maria. “Essa parceria é muito importante para todos nós, em prol dos nossos alunos. Vem sendo um ano de grande aprendizado, de união, de flexibilidade e de ressignificação da nossa prática. Muito obrigada”, destacou Patrícia.

Já em segundo lugar está o professor Rafael Costa Garcia, da Escola Municipal Irmão José Gregório. Em terceiro lugar, a educadora Lais Elaine Dionesio de Almeida, também do PMJ Santa Maria. As unidades educacionais também receberam kits esportivos didáticos.

Professora Maria Helena Braga foi homenageada pela Ferrero por seus 60 anos de trabalho na Educação

“Queremos agradecer e parabenizar a todos que participaram. Ficamos muito felizes porque recebemos centenas de relatos que demonstram a dedicação de todos os profissionais envolvidos. A Comissão avaliou os relatos com base em quatro critérios: aderência das propostas aos pilares da metodologia; uso, variações e adaptações dos jogos às realidades locais; relacionamento com os objetivos de aprendizagem e engajamento das escolas”, pontuou Arthur Glugoski, Corporate Affairs da Ferrero Brasil.

“Estamos muito felizes pela solenidade do Joy of Moving, que é um projeto que nós desenvolvemos com muito carinho porque é uma iniciativa que faz as pessoas crescerem e mudarem as suas práticas”, ressaltou a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga.

O programa

O programa Joy of Moving é uma iniciativa da Ferrero que visa incentivar o prazer e o hábito da prática de exercícios físicos entre as crianças. Em Poços de Caldas, é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação na Rede Municipal de Ensino desde 2018.

“Daqui vamos expandir o programa para o restante do país, começando fortemente por Minas Gerais para alcançar um maior número de crianças e fazer a diferença na vida das pessoas. Isso faz parte do nosso propósito”, informou o Diretor Industrial para América do Sul da empresa, Orvando Ferreira. “A parceria do programa Joy of Moving com a Secretaria Municipal de Educação teve início em 2018 e, desde então, cerca de 300 servidores da Rede Municipal de Ensino participam das atividades do programa, que já envolveu diretamente mais de 9 mil estudantes, na Educação Infantil e Ensino Fundamental. Esse ano já iniciamos as atividades com o apoio da equipe da Secretaria e temos encontro de formação de professores agendado para 27 de março”, completou.

O programa inspira crianças e jovens a se movimentarem, por meio de jogos e brincadeiras, além de desenvolver habilidades-chave. A alegria do movimento muda espontaneamente o foco do desempenho para a diversão, da competição para a cooperação.

Vice-prefeito Júlio César de Freitas, que é professor de Educação Física, enfatizou a relevância da iniciativa

Presente durante o encontro, o vice-prefeito Júlio César de Freitas, que é professor de Educação Física, enfatizou a relevância da iniciativa. “O nome do programa já fala da alegria do movimento e, para mim, educação sempre vai ser cor, movimento, riso. Eu digo que o movimento antecede a fala e sempre que há movimento tem expressão, tem alegria, tem interação”, disse.

O método educativo Joy of Moving é uma metodologia inovadora relacionada ao movimento – que nasceu do conceito de jogar – e permite que as crianças melhorem ou adquiram habilidades específicas enquanto se divertem. As atividades promovem o desenvolvimento em quatro aspectos: aptidão física; coordenação motora; funções cognitivas e criatividade; e habilidades de vida.

“Esse projeto fantástico que ganhou nossos corações, já é parte de nossas unidades escolares e beneficia os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Nossos profissionais se empenham, participam, buscam conhecimento para transmitir o melhor às crianças, que podem construir seu aprendizado através do jogo, do lúdico e da psicomotricidade, aspecto importantíssimo dessa fase do desenvolvimento”, explica a coordenadora da Divisão de Projetos de Educação Complementar, Letícia Borges.

Reconhecimentos:

1º lugar – Patrícia Fernanda Dias Granato – PMJ Santa Maria

2º lugar – Rafael Costa Garcia – E.M. Irmão José Gregório

3º lugar – Lais Elaine Dionesio de Almeida – PMJ Santa Maria

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas