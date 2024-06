Jovens de escolas mineiras podem se inscrever no concurso Abracopel até o dia 1º de julho

Estudantes podem participar nas categorias Redação, Desenho e Vídeo. Premiação irá contemplar alunos, professores e escolas.

Conscientizar crianças e adolescentes sobre os riscos de acidentes de origem elétrica e criar multiplicadores para disseminar o tema na sociedade. Essas são as diretrizes da 13ª edição do Concurso Nacional Abracopel de Redação, Desenho e Vídeo – Etapa Regional da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel). As inscrições podem ser feitas por jovens de todo o país até o dia 1º de julho.

Podem participar instituições públicas e privadas e alunos matriculados regularmente, com idades de 6 a 18 anos. Nesta edição, o tema das produções será “Eletricidade com Segurança”. Mais informações no site da Abracopel. No ano passado, a organização da Associação recebeu a inscrição de 13.721 participantes de 324 escolas, localizadas em 20 estados de todas as regiões do país.

Lauro Cesar Cota, técnico de Segurança da Cemig, enfatiza a importância da segurança no uso da energia elétrica como um valor inegociável para a empresa, e destaca a parceria com a entidade como um meio de disseminar esse valor entre a sociedade.

“O sucesso dessa parceria está na capacidade de envolver crianças e jovens, permitindo que eles compreendam os riscos associados ao uso da energia elétrica e aprendam a controlá-los. Dessa forma, essa conscientização sobre os perigos elétricos é fundamental para garantir um futuro sem acidentes e os impactos sociais negativos que eles podem acarretar”, avalia o especialista.

A Cemig é a única distribuidora de energia que participou de todas as suas edições, nas quais os alunos e professores das escolas mineiras têm se destacado.

Premiação

Os vencedores de cada categoria serão premiados conforme abaixo: