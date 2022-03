Jovem é encontrado morto com marcas de tiros pelo corpo em Guaranésia

O corpo da vítima foi encontrado próximo à uma construção. Os disparos, segundo a PM, atingiram costela, braço esquerdo e axila do homem.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Um corpo de um jovem de 25 anos foi localizado na manhã deste sábado (26), em Guaranésia. Segundo a Polícia Militar, o homem apresentava sinais de perfuração de tiros pelo corpo.

A PM disse ter sido acionada por um enteado da vítima. O rapaz, de 18 anos, disse aos policiais que ouviu os tiros por volta de 22h30 do dia anterior, mas que não conseguiu falar com a polícia porque não tinha sinal de celular. De acordo com a PM, o rapaz disse que ficou com receio e só saiu de casa na manhã deste sábado, quando encontrou o corpo.

O corpo da vítima foi encontrado próximo à uma construção. Os disparos, segundo a PM, atingiram costela, braço esquerdo e axila do homem.

À PM, o enteado do rapaz disse que ele era de Pernambuco e estava há cerca de dois meses na cidade em busco de emprego. O corpo foi encaminhado ao IML de Passos.

*Com informações: G1 Sul de Minas