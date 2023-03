Jovem atleta tricordiano vence etapa do Campeonato Latinoamericano de Jiu Jitsu esportivo

O jovem é atleta pela equipe GFTEAM Três Corações, que recebeu apoio da Secretaria Municipal de Esportes – SESP.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O jovem atleta Pedro Henrique Chagas Valim, de 14 anos, venceu, neste domingo, 19/03, em Pouso Alegre, o Campeonato Latino Americano na categoria NO-GI – sem kimono – até 60 kg. Ele também conquistou o 3° lugar na categoria com kimono.

Pedro tem mais de 70 campeonatos disputados desde os oito anos de idade e acumula mais de 60 títulos. Em 2021, foi destacado como o melhor atleta faixa laranja do Brasil, na categoria até 60kg, pela federação CBJJE.

Outros atletas da equipe tricordiana também conquistaram excelentes resultados no Campeonato Latino Americano de Jiu Jitsu. No total, a equipe subiu no pódio 9 vezes.

A Prefeitura de Três Corações parabeniza o jovem atleta e demais competidores pelas conquistas.

Fonte: Prefeitura de Três Corações