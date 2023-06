Jardim Botânico faz doação de 5 mil mudas de árvores nativas para Prefeitura de Poços de Caldas

Na manhã desta quinta, as mudas foram transportadas para o horto municipal

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

A Fundação Jardim Botânico fez a entrega do primeiro lote de mudas nativas do planalto de Poços de Caldas para a Prefeitura, na manhã desta quinta, 22. São 5 mil mudas de espécies como araucária, cedro rosa, Ipê, guatambu, dedaleiro, pitanga , entre outras, que serão utilizadas pela Secretaria de Serviços Públicos na arborização de praças e jardins na cidade.

No total, serão 15 mil mudas produzidas nas estufas e canteiros do Jardim Botânico, por equipe própria e acompanhamento técnico dos profissionais da fundação, desde a coleta das sementes, germinação e produção.

Com a ação, o Jardim Botânico do município desenvolve suas pesquisas para a perpetuação de espécies do planalto de Poços de Caldas e contribui com a arborização das praças e parques da cidade.

Pela Secretaria de Serviços Públicos, Celso Donato, titular da pasta, ressalta que a doação do Jardim Botânico irá se somar ao trabalho realizado pela Divisão de Parques e Jardins. “Essas 15 mil mudas vêm se juntar à nossa produção realizada no Horto Municipal, onde são produzidas também diversas espécies que embelezam nossos jardins, por toda a cidade. Agora poderemos contar com espécies nativas, importantes também na manutenção do nosso ecossistema”.

Ainda segundo o secretário, até dezembro de 2024 serão plantadas 27 mil mudas de árvores pelo Departamento de Parques e Jardins e sociedade civil. Neste total estão incluídas as 15 mil doadas pelo Jardim Botânico e outras 12 mil produzidas no Horto.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas