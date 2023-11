Jantar finaliza Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho em Alfenas

O evento aconteceu no Alfenas Tênis Clube e contou com palestras entre os dias 21 e 24 de novembro.

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Prefeitura Municipal de Alfenas, através da Secretaria Municipal do Servidor Público, realizou no último dia 27/11 o jantar de confraternização para os servidores públicos municipais. O evento aconteceu no Alfenas Tênis Clube e finalizou a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que contou com palestras entre os dias 21 e 24 de novembro.

Durante o evento foram sorteados 1 bicicleta, 1 geladeira e 1 TV de 32 polegadas para os participantes que tiveram seu cupom depositados na urna durante as palestras. As atrações musicais foram DJ Lobão e da dupla sertaneja Marcos e Cacique.

SIPAT

A SIPAT (Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho) é uma semana voltada à prevenção, tanto no que diz respeito a acidentes do trabalho quanto a doenças ocupacionais.

Tem como finalidade básica divulgar, orientar e promover a prevenção de acidentes, segurança e saúde no trabalho. Tem o propósito de fazer com que os funcionários resgatem valores esquecidos pelo corre corre do dia a dia, ou seja, não só tenham ideia de segurança, mas que também pratiquem segurança, desenvolvendo a consciência da importância de se eliminar os acidentes do trabalho e de criar uma atitude vigilante, permitindo reconhecer e corrigir condições e práticas nocivas ao ambiente de trabalho.

Fonte: Prefeitura de Alfenas