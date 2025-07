Jacutinga celebra tradições e raízes Italianas no fim de semana

O evento itinerante que visita diversos munícipios desembarca em Minas Gerais pela 1ª. vez trazendo também o Festival “Eu Amo Chocolate”

Foto: Leonardo Cruz

O Inverno aliado ao período das férias de julho é perfeito para celebrar as tradições italianas tão presentes em Jacutinga, no Sul de Minas Gerais. A conhecida “Capital Nacional das Malhas” se transforma em um pedacinho da Itália nos dias 18, 19 e 20, sexta-feira-feira, sábado e domingo, com a chegada da Festa Viva La Nostra Gente, que traz um novo formato à tradicional Festa Italiana de Jacutinga-MG, que completa sua 18ª. edição. O evento acontece na antiga Estação Ferroviária, na Praça Delfim Moreira, no centro, e traz anexo o Festival “Eu Amo Chocolate” com operações dedicadas a essa paixão nacional.

A realização do novo formato 2025 é da Elo Produções em parceria com a Prefeitura Municipal de Jacutinga, por meio da Secretaria de Governo (SEGOV), Cultura e Turismo, Secretário Alex Rodrigues e apoio da Associação Lucchesi Toscani nel Mondo di Jacutinga.

Com megaestrutura montada na área onde fica a antiga estação de trem, o evento chega a Jacutinga com a proposta de proporcionar ao público uma viagem cultural e gastronômica à “Terra da Bota”. A programação começa na sexta-feira, dia 18, às 17h e prossegue até as 22h. Já no sábado, dia 24, e no domingo, dia 25 de julho, as atrações acontecem das 11h às 22h. A entrada e os shows são gratuitos.

Para a diretora Municipal de Cultura e Turismo de Jacutinga, Ana Paula Leite Porcel, a Festa Italiana de 2025 em novo formato, aberta ao público e realizada em um final de semana inteiro vai ampliar sua proposta e fortalecer o papel como evento cultural e turístico para cidade.

“Mais que uma comemoração, esta edição representa um novo passo na história da festa. Um convite para que todos possam vivenciar a riqueza da cultura italiana e conhecer mais sobre a contribuição dos imigrantes para Jacutinga. Um evento que promove a cultura, movimenta a economia local e incentiva o turismo regional”, explica Ana Paula.

Mangia Che Te Fa Bene

Quem visitar a Festa Viva La Nostra Gente terá a chance de passear pelas alamedas da “Vila La Nostra Gente”, formada por 45 operações. É a oportunidade de fechar os olhos e se sentir em uma viagem à Itália. Não faltará opções gastronômicas típicas. Na Piazza Dolce é possível saborear doces tradicionais como cannoli e tiramissu, enquanto na Piazza del Sale há saborosíssimos pratos salgados da culinária italiana, com massas frescas preparadas na hora, polenta, lasanha, uma vera pizza, o verdadeiro lanche de Mortadela Marba do Mercadão de São Paulo e muito mais.

O evento também traz ao público uma alameda de comidas brasileiras. Para harmonizar, vinhos, licores italianos e cervejas artesanais estarão disponíveis, proporcionando uma experiência completa e recheada de sabor. Além disso, haverá uma área dedicada a produtores e expositores de queijos, mel, vinhos, cachaças e artesanatos, valorizando os produtos locais e regionais. É só passear pelo Villaggio di Produttori para encontrar tudo isso.

Para entreter o público, além da diversificada gastronomia, a festa traz em sua programação apresentações de danças típicas e uma decoração com espaços instagramáveis que remetem às vilas italianas e transportam os visitantes para um cenário lúdico e acolhedor.

A “Vila La Nostra Gente” ainda conta com área kids para crianças e gincanas gratuitas. O evento é pet friend, assim os animais de estimação são muito vem bem-vindos.

A festa também cumpre seu papel social e solidário e promove dois bingos com 100% da arrecadação revertida em prol da entidade ACAE Construir, instituição que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social de Jacutinga. Os bingos ocorrem no sábado (19) e no domingo (20), às 18h30 e 17h30, respectivamente.

Shows, dança e interação para todas as idades

A Festa Viva La Nostra Gente preparou uma programação cultural repleta de atrações para atender o público ítalo-brasileiro. Shows, apresentações de dança e atividades bem-humoradas com sob o comando do Koringa Bobo da Corte prometem entreter o público nos três dias do evento.

Destaque para o primeiro show na sexta-feira (18), às 20h, com Tenores do Brasil – Ricardo & Marcello. Antes, às 19h, acontece a cerimônia de abertura, seguida pela apresentação da Tarantella pelo Grupo Saúde em Movimento.

No sábado (19), às 13h, tem o show “Viagem ao Mundo” com Joel Gil e, às 20h, o italianíssimo Tony Angeli faz o show mais esperado do evento. O segundo dia da festa também é marcado pela apresentação da banda Faroeste Caboclo – Legião Urbana Cover –, às 16h, pontuando a participação brasileira na programação, e mais um número da dança da Tarantella, com o Grupo Saúde em Movimento, às 17h30. A performance antecede o início do bingo solidário das 18h30.

As apresentações prosseguem no último dia da festa, domingo (20), com “Volta ao Mundo” na voz de Joel Gil, às 13h, a Gincana do Koringa Bobo da Corte, às 15h30. Para fechar o evento, às 19h15, sobe ao palco a banda Old Classics. Ainda no domingo acontece mais um bingo solidário em prol da ACAE Construir, às 17h30.

Fonte: Ivan Lopes / Rota Comunicação