IV Cine Degusta leva sessões de filmes gratuitos para São Lourenço

Programação inclui ações interativas e exibição de filmes que retratam a cultura alimentar de Minas Gerais.

Foto: Divulgação

Entre os dias 27 e 29 de setembro, a cidade de São Lourenço, no sul de Minas Gerais, será palco do IV Cine Degusta, com diversas sessões de filmes gratuitos que celebram a rica e variada gastronomia do estado de Minas Gerais. O homenageado desta edição é o cineasta mineiro Guilherme Fiuza Zenha e a programação ocorre paralelamente a 12ª edição do Degusta – Festival Gastronômico, que segue até o final de setembro na cidade.

O evento acontece no Parque das Águas e oferece uma oportunidade única para mergulhar na tradição da culinária mineira através do cinema. A programação inclui ações interativas e exibições de filmes que retratam a cultura alimentar do Estado e promete enriquecer a experiência dos participantes com sabores e histórias únicas.

Na sexta-feira, dia 27 de setembro, o evento começa pela manhã com exibições de filmes voltados ao público infanto juvenil, e às 15h30 com uma Oficina Culinária, onde Ana Ribacama compartilha o modo de fazer pipoca de milho crioulo roxo. A abertura do evento ocorre às 19h, com o destaque da noite para o Lugar de Memória, uma apresentação ao vivo com Juliana Venturelli e Maira Helena feita diretamente da cozinha da casa de Tia Iraci, no Vale do Matutu. Maira Helena irá preparar um bolo de fubá com goiabada no forno a lenha e compartilhar histórias sobre as mulheres cozinheiras de sua família. Em seguida, haverá exibição do curta Cozinha Mineira – Sistemas Culinários da Cozinha Mineira: O milho e a Mandioca, fruto do estudo do Instituto Periférico que levou ao dossiê de registro da Cozinha Mineira como Patrimônio Imaterial de Minas Gerais. Às 21h, será exibido o longa-metragem A Dona do Tacho, dirigido por Marcelo Wanderley.

Já no sábado, dia 28 de setembro, a programação começa às 17h com a “Mesa de Ideias – Audiovisual & Promoção de Turismo, onde participam Aryane Ribeiro, Alexandre Felix e Lucas Muniz. Além disso, será exibido o Curta Brasil à Mesa – Pitadas de Minas, da jornalista Ursula Manso, baseado no roteiro Lenha no Fogão, criado por Juliana Venturelli em 2016, seguido de uma sessão de cinema expandido com “Cozinha: Lugar de memórias” e da exibição do filme “Cozinha Mineira Identidade, Cultura e Resistência”, também de produção do Instituto Periférico. O dia será encerrado com a exibição do longa-metragem clássico do cinema mineiro “O Mineiro e o Queijo”, com direção de Helvécio Ratton, às 20h30.

No domingo, dia 29 de setembro, haverá uma programação especial para o fechamento do evento. Às 14h acontece o Pré-encontro Mineiro de Pontos de Cultura exibidores e às 17h, a Mesa de Ideias “Patrimônio à Mesa – A Cultura Alimentar e o AudioVisual – Terroir Mantiqueira”, com a participação de Juliana Venturelli, Patrícia Rodrigues e Felipe Soares, onde o público poderá assistir os curtas “Prosas Culinárias e cadernos de receitas do sul de Minas”, de Juliana Venturelli, e os filmes da série Plantar e Fazer Comida Tradicional do Sul de Minas, de Felipe Soares. Serão três curtas: “O mestre Rapadureiro”; “Mangará, de Coração pra Coração” e “Os agricultores Lourdes e Dimas”, que conta a história de um casal de agricultores que desenvolveu a vida plantando, colhendo e contando boas histórias, seguidos por oficina culinária com Maira Helena e o tradicional pastel de Angu. O festival encerra com a exibição do longa-metragem Chef Jack – O Cozinheiro Aventureiro, dirigido por Guilherme Fiuza Zenha, às 19h.

O IV Cine Degusta tem Apoio do programa Minas Criativa, patrocínio de Água São Lourenço e Supermercados Carrossel. O evento é uma realização do São Lourenço Convention & Visitors Bureau (SLCVB), Liberdade Mora em Minas, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.

Fonte: Fair Play Assessoria