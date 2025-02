Itajubá Tênis Clube tem piscinas revitalizadas

Prefeitura revitalizou as piscinas do ITC para retomar as aulas de hidroginástica; Inscrições são feitas na secretaria da Praça de Esportes

Foto: Prefeitura de Itajubá

A Secretaria de Esporte e Lazer revitalizou as piscinas do Itajubá Tênis Clube (ITC), que foram encontradas pela nova gestão em situação precária no início de janeiro. O espaço estava depredado, com água poluída e propensa à reprodução de insetos, como o mosquito da dengue. Com as reformas, a Praça de Esportes do ITC retomou nesta terça-feira, 11, as tão aguardadas aulas de hidroginástica, uma atividade que estava entre os maiores anseios da população. Com o retorno, o ITC busca proporcionar bem-estar e qualidade de vida aos participantes, ao mesmo tempo em que atende à crescente demanda por atividades físicas no ambiente aquático.

As aulas, que ocorrerão nas terças, quartas e quintas-feiras, estão distribuídas em diversos horários para acomodar os diferentes compromissos da comunidade. Pela manhã, os interessados poderão praticar a atividade às 8h, 9h e 10h, enquanto à tarde os horários são 14h30, 15h30 e 16h30.

Para a inscrição, o cidadão pode comparecer a sede do ITC que fica na Av. Paulo Chiaradia, 299 no bairro São Vicente, munido de documento com foto e atestado médico. A direção também orienta para que usem roupas adequadas como maiô, biquini, sunga e touca.

Fonte: Prefeitura de Itajubá