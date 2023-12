Itajubá tem saldo positivo na geração de empregos pelo 9º mês consecutivo

Segundo o Ministério do Trabalho, o município acumula 2.829 vagas de trabalho criadas desde janeiro de 2023

Foto: Prefeitura de Itajubá

Itajubá segue avançando na geração de empregos. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho, o município gerou 80 novos postos de trabalho no último mês de outubro, se mantendo com saldo positivo há 9 meses.

No saldo geral, Itajubá atinge a marca de 2.829 novas vagas de emprego formal. Os números correspondem ao acumulado entre janeiro de 2023 e outubro de 2023.

Em outubro, o setor que mais contratou foi o de serviços de alimentação, seguido por serviços de escritório e comércio. O relatório também aponta que a faixa etária com maior saldo de empregos foi a de 18 a 24 anos, com 67 novas contratações. Pessoas com ensino médio completo foram as mais absorvidas pelo mercado de trabalho este mês.

“Estamos comprometidos em criar um ambiente propício para o fortalecimento do mercado de trabalho e para proporcionar cada vez mais oportunidades de emprego para nossa população. Os resultados positivos refletem o esforço da administração em capacitar a mão de obra na cidade”, afirmou o prefeito Christian Gonçalves.

Fonte: Prefeitura de Itajubá