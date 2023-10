Itajubá sedia 14º Encontro de Consórcios Intermunicipais de Minas Gerais

Durante o evento foram realizadas palestras e mesas-redondas com especialistas em gestão pública e representantes de consórcios intermunicipais.

Foto: Prefeitura de Itajubá

O 14º Encontro de Consórcios Intermunicipais de Minas Gerais foi realizado nos dias 04 e 05 de outubro de 2023, no Teatro Municipal Christiane Riêra, em Itajubá. O evento teve como tema “Lei 11.107 de 2005, desafios superados e a consolidação dos consórcios intermunicipais como ferramenta de gestão e desenvolvimento de políticas públicas”.

Como anfitrião, o Presidente do COSECS-MG e Secretário Executivo do CISMAS, Paulo Renato Germiniani Ribeiro abriu o evento que contou com a presença do Secretário de Estado de Saúde – Fábio Bacheretti, do Subsecretário de Regionalização da Secretaria de Saúde do Estado – Darlan Venâncio Pereira, do Subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Estado – Eduardo Campos Prosdocimi, do Presidente do COSEMS-MG – Edivaldo Farias Filho, do Deputado Deputado Estadual Rodrigo Lopes e do Prefeito de Itajubá, Christian Gonçalves.

O objetivo do encontro foi consolidar a ferramenta dos consórcios intermunicipais, apresentando soluções compartilhadas de gestão que possibilitaram discussões e debates de grande relevância sobre as políticas públicas, aplicações e financiamentos na saúde, meio ambiente, desenvolvimento econômico e social, tecnologia e inovação.

Durante o evento foram realizadas palestras e mesas-redondas com especialistas em gestão pública e representantes de consórcios intermunicipais.

O Prefeito Christian Gonçalves destacou a importância do encontro para Itajubá. “Foi uma oportunidade única de reunir prefeitos e representantes de diversos municípios do estado para discutirmos e compartilharmos soluções de gestão pública. Esta troca de experiências colabora para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes e eficazes”.

Fonte: Prefeitura de Itajubá