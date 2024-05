Itajubá recebe visita de representante do CONASEMS

A visita permitiu a troca de experiências entre os profissionais, que lidam com os desafios e dificuldades e trabalho diário nos equipamentos de saúde mental.

Foto: Prefeitura de Itajubá

Na quarta-feira, dia 15, Itajubá recebeu a visita da representante do Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde, Flávia Michelle Pereira Albuquerque. A visita contemplou sua participação no 2º Fórum Sul Mineiro de Autismo e também visitas a equipamentos de saúde do município.

Flávia é Psicóloga da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa (FUMSSAR) e coordenadora no Centro Regional de Saúde do Trabalhador (CEREST Fronteira Noroeste), no Centro Macrorregional de Referência para Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e no Núcleo de Ensino e Pesquisa do município de Santa Rosa – RS.

A Secretária Adjunta de Saúde, Roseli Ferreira Eduardo e a Coordenadora de Saúde Mental do município, Jamile Tatiana de Oliveira, acompanharam a visita e a apresentação dos trabalhos que estão sendo realizados no CAPS II (Medicina), no Centro Multiprofissional de Saúde Mental (São Vicente), no Centro de Convivência Dr. Bezerra Menezes (Novo Horizonte) e no CAPS AD (Centro).

A visita permitiu a troca de experiências entre os profissionais, que lidam com os desafios e dificuldades e trabalho diário nos equipamentos de saúde mental.

Fonte: Prefeitura de Itajubá