Itajubá recebe Mutirão de Cirurgias neste sábado

Ação faz parte de uma iniciativa contínua do município para reduzir a fila de espera e garantir qualidade de vida à população.

Foto: Prefeitura de Itajubá

A Prefeitura de Itajubá, em parceria com a Clínica Sertiva, realiza neste sábado, 24, mais uma etapa do Mutirão de Cirurgias, beneficiando dezenas de moradores que aguardavam pela cirurgia de catarata. A ação faz parte de uma iniciativa contínua do município para reduzir a fila de espera e garantir qualidade de vida à população.

A Clínica Sertiva, instituição particular especializada em oftalmologia, é parceira da Prefeitura nesta ação. Todas as cirurgias são custeadas pelo município e realizadas em ambiente moderno e equipado, com consultórios de primeira linha e uma equipe médica altamente qualificada.

“Essa é mais uma etapa de um Mutirão que tem transformado vidas em Itajubá. Muitos pacientes voltam a enxergar com nitidez, ganhando mais autonomia e qualidade de vida”, destaca a Secretária de Saúde Patrícia Carneiro.

Os pacientes contemplados nesta etapa passaram por avaliação médica e foram encaminhados para a cirurgia de forma gratuita, garantindo acesso à saúde de qualidade para quem mais precisa.

A Prefeitura reforça seu compromisso com a saúde e bem-estar da população e continuará investindo em iniciativas que impactem diretamente na vida dos cidadãos.

Fonte: Prefeitura de Itajubá