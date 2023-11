Itajubá recebe atividade de fomento à inovação

Evento gratuito promovido pelo Sebrae Minas contará com painel, workshop, palestra e Rodada de Negócios

Foto: Sebrae Minas

Com o propósito de valorizar o Sul de Minas como um importante polo de inovação, o Sebrae Minas vai promover a 20ª edição da Itajubá Hard Week. A iniciativa vai englobar painel de discussões, workshops, palestra magna e Rodada de Negócios. O evento vai acontecer no início da próxima semana (dias 20 e 21/11), no Instituto de Engenharia de Produção e Gestão (IEPG) da Unifei. As inscrições são gratuitas, limitadas e podem ser feitas neste link.

As atividades do primeiro dia (20/11) terão início, às 8h30, com o workshop “Design de produto: implementação do PMF para Startup em pré-operação e operação”. Às 15h30, durante o painel “Ecossistemas Regionais de Inovação e Empreendedorismo – Proposta Sul de Minas”, representantes de importantes iniciativas inovadoras do Governo de Minas Gerais e da região vão apresentar casos de sucesso e debater sobre o tema. Às 19h, encerrando as atividades do dia, será realizada a palestra “Inteligência artificial generativa: como sobreviver a próxima revolução industrial”, com o consultor de inovação e redes sociais e transformador digital Juliano Kimura.

Já no segundo dia (21/11), a partir das 9h, será realizada a Rodada de Negócios, em que mais de dez empresas âncoras se reunião com micro e pequenas empresas ofertantes de produtos e serviços da área de inovação. Por meio de encontros presenciais com duração de 20 minutos, o objetivo é gerar negócios a partir da conexão entre oferta e demanda.

De acordo com a analista do Sebrae Minas Andresa Cristina Paes, o fato de o evento ser realizado em Itajubá, eleita recentemente destaque nacional de inovação, cria um ambiente propício para o fomento de oportunidades e valorização de talentos. “Essa troca de experiências com importantes ecossistemas sulmineiros de inovação reforça a importância da região nessa temática. E, sem dúvidas, é ainda mais relevante que a iniciativa ocorra em Itajubá, importante polo de inovação tecnológica, especialmente no campo da hardtech, que envolve tecnologias complexas e avançadas”, afirma.

Programação completa :

Data: Dia 20/11, segunda-feira

workshop: “Design de produto: implementação do PMF para Startup em pré-operação e operação”

Local: Sala Mahle (IEPG)

Horário: 8h30

Painel: Ecossistemas Regionais de Inovação e Empreendedorismo – Proposta Sul de Minas

Local: Sala Mahle (IEPG)

Horário: 15h30

Painelistas:

▪ Mauricio de Pinho Bitencourt: HEAD da Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo (Inovai);

▪ Wander Wilson Chaves: prefeito de Santa Rita do Sapucaí;

Igor Prado Tavares, vereador, idealizador do Núcleo de Empreendedorismo de Pouso Alegre (NEMPA) e do Pouso Hub;

▪ Gustavo Franco: CEO da BRAVA Inovação Corporativa e presidente do Instituto Cesullab de Ciência Tecnologia e Inovação, em Varginha;

▪ Izabella Carneiro: diretora geral da Agência de Inovação e Empreendedorismo da Universidade Federal de Alfenas – MG, Campus Poços de Caldas;

▪ Pedro Emboava: superintendente de Inovação Tecnológica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais;

workshop: “SEO na prática”

Local: Sala Mahle (IEPG)

Horário: 16h30

Palestra Magna: Inteligência artificial generativa: como sobreviver a próxima revolução industrial, comJuliano Kimura

Local: Auditório Aureliano Chaves (IEPG)

Horário: 19

Data: Dia 21/11, terça-feira

Rodada de negócios

Local: Coworking CEU (IEPG)

Horário: das 8h30 às 15h

SERVIÇO

20ª edição do Itajubá Hard Week

Data: 20 e 21 de novembro

Local: Instituto de Engenharia de Produção e Gestão (IEPG) da Unifei

Inscrições: bit.ly/itajubahardweek

Saiba mais em: (35) 3622-2277

Fonte: Luciana Trindade