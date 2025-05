Itajubá recebe 2º Dia de Campo voltado à bovinocultura

Especialistas discutem práticas modernas para melhorar a produtividade na bovinocultura

Foto: Prefeitura de Itajubá

A Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá (FEPI) realiza, na próxima quarta-feira, 21, a segunda edição do Dia de Campo, evento voltado especialmente aos produtores da área da bovinocultura. A programação tem início às 18h e será realizada no Centro Veterinário da instituição.

A iniciativa, promovida com o apoio da Secretaria de Agricultura, tem como objetivo fortalecer a produção bovina regional por meio da disseminação de conhecimento técnico e prático. Entre os temas a serem abordados estão a análise físico-química para avaliação da qualidade do leite, a avaliação da silagem e o manejo adequado de forragens para bovinos, assuntos considerados cruciais para o aumento da produtividade e da sustentabilidade nas propriedades rurais.

De acordo com os organizadores, o evento é uma oportunidade para que produtores, estudantes e profissionais do setor agropecuário tenham acesso a informações atualizadas e troquem experiências diretamente com especialistas da área.

O II Dia de Campo reforça o compromisso da FEPI com o desenvolvimento do agronegócio local, promovendo a integração entre a academia e o campo.

Fonte: Prefeitura de Itajubá