Itajubá realiza força-tarefa de resgate social nas ruas

Ação foi promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social em parceria com a Guarda Municipal e Polícia Civil

Foto: Prefeitura de Itajubá

O número de pessoas em situação de rua em Itajubá tem sido crescente, especialmente após a intensificação das chuvas e o aumento do mato nas beiradas do rio, locais onde muitos desses indivíduos se abrigam, inclusive sob pontes. De acordo com uma das responsáveis pelo trabalho de abordagem social, a situação se agravou, com a identificação de várias mulheres morando na rua, em condições precárias, com algumas até com doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).

A situação chamou a atenção da equipe de saúde e assistência social, que destaca a urgência de continuar com o trabalho de abordagem para oferecer apoio a essas pessoas, inclusive a criação de um consultório móvel que permita levar atendimento médico e psicológico até elas. “Precisamos urgente continuar com essas abordagens, para poder dar o suporte necessário”, afirmou a Secretária de Desenvolvimento Social Cláudia Rezende.

Em Itajubá, o CMTA (Centro Municipal de Triagem e Acolhimento) oferece serviços como alimentação, banho e abrigo temporário até que os indivíduos consigam se reestabelecer e retornar às suas famílias.

No entanto, muitos enfrentam problemas graves, como vícios em álcool e drogas, que dificultam o processo de reintegração. A Prefeitura, em parceria com a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a equipe da Secretaria de Obras, tem se empenhado para melhorar a situação.

O trabalho está sendo realizado com a ajuda de assistentes sociais, que fazem o levantamento da demanda e buscam formas de encaminhar as pessoas para o tratamento adequado, seja no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para dependência química ou até mesmo para o retorno às suas cidades natal.

A abordagem agora será realizada semanalmente e em dias aleatórios, para evitar que os moradores de rua se antecipem e se mudem para outras áreas. O objetivo é sensibilizar essa população para que entenda que a rua não é um lugar seguro para viver, e que é possível ter acesso ao tratamento e a uma vida melhor. “Eles têm que entender que na rua não podem ficar”, ressalta a Secretária Cláudia.

Apesar das dificuldades, a equipe do município segue com o compromisso de encontrar soluções. A colaboração de todos os profissionais tem sido fundamental, e a equipe se mostra otimista em relação às ações futuras.

Fonte: Prefeitura de Itajubá