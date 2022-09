Itajubá é certificada pela ONU como município compromissado em reduzir riscos de desastres e fortalecer resiliência

Adesão ao MCR 2030 (Making Cities Resilient 2030) evidencia a preocupação da atual administração com a segurança e o bem-estar da população.

Foto: Divulgação Prefeitura de Itajubá

A Prefeitura de Itajubá acaba de aderir ao MCR 2030 (Making Cities Resilient 2030), programa de cidades resilientes da Organização das Nações Unidas (ONU), integrando o município a um grupo seleto de 272 cidades de todo o Brasil que busca agir preventivamente contra eventuais desastres naturais, visando a proteção da população. A adesão tem o apoio do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Itajubá através do seu Comandante 2º Tenente Marco Antônio de Oliveira Neto.

Este compromisso da atual administração do Prefeito Christian Gonçalves e Vice-Prefeito Dr. Nilo Baracho vai possibilitar ao município uma importante troca de experiências com outras cidades, fortalecendo sua capacidade técnica através da conexão com outros níveis de governo.

“Para construir uma cidade resiliente é preciso estarmos atentos às ações de prevenção e, assim, preservarmos a nossa população. Também é preciso desenvolver e implementar estratégias para que sejamos, até 2030, uma cidade ainda mais segura, inclusiva e sustentável. Este é o nosso objetivo e o MCR 2030 será a ferramenta que impulsionará o nosso trabalho neste sentido”, reforçou o Prefeito Christian.

O Brasil segue como o país com maior número de municípios inscritos no MCR 2030, fortalecendo, assim, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Fonte: Prefeitura de Itajubá