Itajubá conquista o 8º Prêmio Nacional de Inovação 

Ecossistema de Empreendedorismo e Inovação Itajubá Hardtech concorreu com mais de 3 mil projetos em todo o país

Foto: Agência Sebrae

Itajubá conquistou, na noite desta terça-feira (26/9), o Prêmio Nacional de Inovação (PNI), na categoria Ecossistema de Inovação de médio porte. Foi a primeira vez que uma cidade mineira chegou à final do concurso Mobilização Empresarial pela Inovação, iniciativa coordenada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e que atualmente reúne 500 das maiores lideranças empresariais do Brasil. A cerimônia de premiação foi realizada no São Paulo Expo, na capital paulista.

Itajubá foi a única cidade do sudeste brasileiro representada no concurso. “O reconhecimento celebra e reconhece o trabalho que vem sendo feito no município e o papel das cidades de médio porte no fomento da criatividade, tecnologia e do empreendedorismo no Brasil”, afirma o superintendente do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha.

Localizada no sul de Minas Gerais, Itajubá tem se destacado como um polo de inovação tecnológica, especialmente no campo da hardtech, que envolve tecnologias complexas e avançadas. É um verdadeiro celeiro de talentos e de oportunidades. O ecossistema local se desenvolveu a partir da atuação de diversos atores: comunidade acadêmica, iniciativa privada, poder público e Sebrae.

Para o professor Edson da Costa Bortoni, reitor da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), é importante destacar a união de várias pessoas e instituições nesse processo. “O poder público, a academia e a iniciativa privada, todos unidos em nossa cidade de Itajubá para desenvolver esse ecossistema de inovação. Isso para transformar a nossa cidade em um lugar diferente. Trabalhamos em uníssono. Um trabalho que vem desde a década de 1990 e agora alcançamos esse resultado fantástico”, afirmou.

O Sebrae é parceiro de longa data dos empreendedores, da Unifei, da prefeitura e de entidades do município, e atua de maneira determinante para o desenvolvimento do município, como destaca Andresa Cristina Paes, analista do Sebrae Minas: “Representamos aqui neste evento, com muito orgulho, todos os ecossistemas de inovação de Minas Gerais! Este prêmio é o reconhecimento de todo trabalho realizado em Itajubá há mais de 20 anos. Essa conquista nos fortalecerá ainda mais como ecossistema, atraindo mais investimentos e impulsionando o desenvolvimento das empresas do município.”

Para a agente local de inovação, Ana Cleo de Souza, o principal impacto da premiação é a felicidade de todos pelo reconhecimento do trabalho: “É uma realização. Primeira vez que chegamos na final e fomos contemplados com o prêmio. Estou muito feliz, é uma conquista muito grande, um reconhecimento pelo trabalho que estamos desempenhando.”

O prefeito de Itajubá, Christian Gonçalves, expressou o orgulho pela conquista e destacou o papel vital que a inovação desempenha no desenvolvimento econômico e social da cidade. “Estamos comprometidos em continuar investindo na promoção da inovação e do empreendedorismo em nossa cidade. Este prêmio é um testemunho do trabalho árduo e do espírito empreendedor de nossa cidade. Trabalhamos arduamente para conquistar esse prêmio, em um esforço conjunto de vários setores da sociedade, no fortalecimento da comunidade e na busca pelo bem comum.”

Inovação de Produto e Pesquisador Inovador

Minas Gerais também foi contemplada em outras duas categorias da premiação. Na categoria Inovação de Produto, modalidade média empresa, a campeã foi a empresa Televale, de Uberaba, no Triângulo Mineiro.

“Representar Uberaba e Minas Gerais é um grande orgulho. Ao pensar em toda a nossa trajetória até hoje, só tenho a agradecer a todos que contribuíram nesse percurso, principalmente ao Sebrae e aos agentes locais de inovação, que possibilitaram que eu passasse de pequena empresa para média empresa, sempre com muita competência, inovação e de forma sustentável. Sou um “empreteco”, como gosto de dizer a todos, e esse apoio foi fundamental”, destacou o empresário Pedro Flávio Dias Portela Oliveira.

Novidade nesta edição do prêmio, a categoria “Pesquisador Inovador”, voltada a reconhecer profissionais, homens e mulheres, que contribuem de forma decisiva para os processos inovativos nas empresas, teve como ganhador, na modalidade Grandes Empresas, o pesquisador Gustavo Tonoli, da empresa Klabin.

Sobre o PNI

A iniciativa avaliou a capacidade de inovação de 3.005 mil projetos inscritos de todos os estados brasileiros, número considerado um recorde desde 2017. Além do reconhecimento como referência de inovação no mercado, os vencedores do Prêmio receberão uma imersão nacional em ecossistema de inovação, um curso de educação executiva do Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAI) e um curso em Saúde e Segurança no Trabalho do Serviço Social da Indústria (SESI).

Fonte: Luciana Trindade