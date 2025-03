Itajubá comemora 206 anos com solenidade de hasteamento da bandeira

Evento contou com a presença de diversas autoridades

Foto: Prefeitura de Itajubá

Na manhã desta quarta-feira, 19, Itajubá celebrou seus 206 anos com uma emocionante solenidade de hasteamento da bandeira, evento tradicional que marcou mais um aniversário da cidade. A cerimônia ocorreu nas escadarias da Prefeitura e contou com a presença de diversas autoridades locais e de municípios vizinhos.

O prefeito municipal Rodrigo Riera fez um discurso lembrando os desafios enfrentados no último ano de seu segundo mandato, em 2020, quando o mundo estava no auge da pandemia do Covid-19. Ele destacou a importância da celebração, ressaltando o simbolismo de estar, cinco anos depois, celebrando a cidade com segurança e esperança renovada. O prefeito também ressaltou as conquistas da cidade ao longo dos anos e as perspectivas para o futuro de Itajubá.

A solenidade foi abrilhantada pela participação da Banda da Polícia Militar de Poços de Caldas, que encantou o público presente com uma apresentação marcante. O evento também contou com a presença dos representantes dos três poderes, reforçando o caráter solene e a união de forças para o desenvolvimento da cidade.

No ato solene o Prefeito Municipal hasteou a bandeira do Brasil, a de Minas Gerais foi alçada pelo Juiz do Tribunal de Justiça de Itajubá dr. Hilton Alonso Junior e a bandeira de Itajubá foi hasteada pelo vereador e Presidente da Câmara Silvio Vieira.

A cerimônia simbolizou não só o aniversário da cidade, mas também a resiliência e o espírito de comunidade que caracteriza Itajubá. A data comemorativa foi uma oportunidade para refletir sobre o crescimento da cidade, além de renovar os votos de prosperidade para o futuro, celebrando o orgulho de se viver em Itajubá e o legado histórico da cidade.

Fonte: Prefeitura de Itajubá