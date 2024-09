Irrigação ameniza efeito das altas temperaturas na cafeicultura

Tecnologia auxilia lavouras que enfrentam falta de chuvas e condições climáticas desfavoráveis; entenda qual o manejo correto da técnica

Foto: Cooxupé

A falta de chuvas é um dos fatores de maior impacto na cafeicultura. Atualmente, o uso da irrigação tem sido uma alternativa bastante viável aos produtores. Afinal, as condições climáticas têm provocado diversos problemas para os produtores rurais. Primordialmente, entenda como a irrigação ameniza o efeito das altas temperaturas nas lavouras cafeeiras.

De acordo com o engenheiro agrônomo Luiz Antônio Franco Filho, do Departamento Técnico da Cooxupé, os últimos anos têm sido um desafio na produção de café.

“Em relação a esse último ano, tivemos uma condição climática bem fora do normal para a produção da atividade cafeeira. Ou seja, nesse último ciclo agrícola, de outubro do ano passado até julho deste ano, as temperaturas ficaram 1,9ºC acima da média histórica. Isso leva a um decréscimo de produção nas áreas cafeeiras no Sul de Minas. Que era considerada uma região que não teria tanto acesso a irrigações”, explica.

Irrigação ameniza

Por outro lado, os cafeicultores enfrentaram uma condição de falta de chuvas em alguns períodos críticos de desenvolvimento da cultura. Dessa forma, afetando também a produção, porque aumenta a evaporação e leva a um déficit hídrico das áreas de café. “Com o uso da irrigação, é possível mitigar o efeito da temperatura”, ressalta o engenheiro.

Sobretudo, é necessário pensar no manejo da irrigação durante todo o ciclo da cultura. Como, por exemplo, não irrigar somente na florada, mas durante o ciclo completo do café.

“Com um manejo correto, podemos trabalhar com um déficit hídrico de forma moderada na lavoura. Dessa forma, irrigamos durante todo o ciclo, não deixando o déficit hídrico ficar de forma acentuada dentro da área. Além disso, preservando o índice de folha da planta, o diferencial de gemas e, consequentemente, diminuindo o número de floradas na área de café. Isso vai nos trazer na frente uma maior produção e maior qualidade do café a ser colhido dentro da área”, afirma Luiz Antônio.

Parceria com a Netafim

Pensando em atender seus cooperados, a Cooxupé fez uma parceria com a Netafim e revendas autorizadas. Isso com os associados no centro do negócio. “A intenção é fornecer bons projetos para atender às necessidades dos cooperados na irrigação”, avisa Josimar Torres Luiz, supervisor de Projetos de Irrigação da cooperativa.

Projeto personalizado

Entretanto, para ter sucesso na irrigação, é necessário ter um projeto bem dimensionado. Assim, levando em consideração as características climáticas e a quantidade de água disponível na propriedade.

Segundo Rafael Pereira Gonzaga, especialista agronômico em café da Netafim, a técnica é um produto personalizado.

“A irrigação tem que ser planejada. Quatro pontos são importantes de avaliar neste processo: quantos hectares serão irrigados, qual é a disponibilidade de água, qual é a disponibilidade de energia e também fazer o planejamento da outorga”, informa.

Ademais, Rafael orienta os cafeicultores a não deixarem para a última hora. O ideal é planejar com antecedência, para ter a irrigação funcionando no momento correto. “Pensando nas etapas que devem ser seguidas, é importante o planejamento com antecedência. Porque, a partir da compra até a entrega final do projeto, vão alguns meses”, conclui o especialista.

Tranquilidade para o produtor

Cooperado de Carmo do Rio Claro/MG, Rodrigo Prado conta que trabalha com café desde 2007 e começou a usar a irrigação a partir de 2011.

“Percebi que a técnica traz tranquilidade ao produtor, pois é algo a menos para a gente se preocupar. É muito difícil quando falta chuva e não tem como repor. Por isso, a irrigação é um investimento excelente, a partir do momento que você tem as condições favoráveis a montar o projeto”, avisa o cafeicultor.

Em suma, os cooperados que têm interesse em conhecer a tecnologia da irrigação devem procurar as unidades da Cooxupé.

Confira, a seguir, um vídeo do Cooxupé em Foco que explica como a irrigação ameniza efeito das altas temperaturas na cafeicultura.

Fonte: Hub do Café