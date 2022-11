Ipsemg alerta para golpes contra beneficiários 

Estelionatários enviam mensagens nominais aos beneficiários usando o nome do instituto.

Foto: Ipsemg / Divulgação.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) vem recebendo notícias de que beneficiários têm recebido mensagens, via e-mail, SMS e WhatsApp, de instituições bancárias com sinalização de crédito da instituição.

Nas mensagens, geralmente, é solicitado ao beneficiário que acesse um link para mais informações.

O Ipsemg esclarece que não entra em contato com os beneficiários por meio de e-mail e WhatsApp para tratar de assuntos referentes a benefícios e pagamentos e não solicita a nenhum beneficiário que entre em contato por meio telefônico ou link.

Os benefícios são pagos pela instituição credenciada do Governo do Estado de Minas Gerais, apenas em contas bancárias do beneficiário.

Para reforçar a segurança do público, o Ipsemg informa que possui formas de comunicação oficiais em seus canais de relacionamento.

Busque o atendimento pelo telefone 155 ou presencialmente nas unidades regionais. É possível também realizá-lo de maneira mais prática e rápida, pelo computador ou celular. Basta baixar o App do Ipsemg – disponível para usuários iOS e Android, ou acessar o próprio este link.

Fraudes

Caso o beneficiário receba algum contato solicitando qualquer tipo de pagamento ou depósito por serviço, deve registrar Boletim de Ocorrência policial.

O Ipsemg alerta todos os beneficiários do instituto para que eles sejam protegidos dessa situação.

Fonte: Agência Minas.