Internada a dois dias, mulher de 40 anos que foi atropelada, não resistiu aos ferimentos e morreu, em Pouso Alegre

Após ser atropelada no último sábado (11), mulher de 40 anos veio a óbito nesta segunda-feira (13), depois de dois dias internada em estado grave em Pouso Alegre.

Conforme a funerária responsável pelo caso, o corpo foi velado às 18h desta segunda-feira (13), em Congonhal e sepultado na manhã desta terça-feira no cemitério municipal.

Uma das câmeras de segurança filmou o momento em que, a mulher estacionou o carro no acostamento da BR-459, e ao sair do carro foi atingida por outro veículo. De acordo com a família da vítima, ela estava indo a um rodeio que aconteceria na cidade.

Os condutores do veículo tentaram fugir, mas foram cercados por pessoas que estavam no bar, e ficaram no local até a chegada da polícia.

Eles foram até a unidade da PM da cidade e em seguida foram encaminhados, junto a equipe da Polícia Militar Rodoviária, para a delegacia.

*Com informações G1 Sul de Minas.